El peligro de las carantoñas: dos arrestados en Dénia por robar con el método del abrazo cariñoso

Lo de engatusar a las víctimas y luego desplumarlas está más visto que el tebeo. Pero sigue ocurriendo. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a una pareja, hombre y mujer de 23 y 24 años de edad, por cometer hurtos mediante el método del abrazo cariñoso por pertenecer a un grupo criminal. Los arrestados formaban parte de un banda itinerante especializada en el hurto de joyas y relojes de alto valor económico a personas de edad avanzada.

La investigación se inició tras presentarse varias denuncias sobre hurtos cariñosos perpetrados desde el inicio del verano en Dénia. El nexo común era que se producían en las inmediaciones de los supermercados, aproximadamente a media mañana.

Las víctimas relataban que mientras se encontraban en el aparcamiento de los supermercados próximos a sus vehículos, eran abordadas por una mujer joven que tras embaucarles con abrazos y caricias huía rápidamente del lugar en un vehículo, percatándose instantes después de la sustracción de las joyas o relojes que portaban.

A una de las víctimas le sustrajeron una cadena y dos medallas de oro valoradas en 500 euros.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que los autores de los hechos pertenecían a una banda itinerante de carácter transnacional, especializado en delitos contra el patrimonio, concretamente en los hurtos por el procedimiento del abrazo cariñoso. Funcionaban en grupos de dos o tres personas con una alta movilidad geográfica, viajando de forma constante entre distintas ciudades y países.

Los investigadores localizaron e identificaron a los autores de los hechos y, tras un dispositivo policial de vigilancias y seguimientos, se pudo llevar a cabo la detención de los dos sospechosos, que ya han pasado a disposición judicial en Dénia.

Hurtos cariñosos

Este tipo delictivo consiste en abordar a personas de edad avanzada que portan relojes y joyas de alto valor económico. Los ladrones los engatusan con abrazos y caricias mientras les birlan los efectos de valor.

Noticias relacionadas

Para llevar a cabo estos hechos delictivos, los cacos operan en grupos de dos o tres personas, normalmente dos mujeres y un hombre. El varón conduce el vehículo en el que huye y permanece al volante en funciones de vigilancia mientras sus compinches despluman a sus víctimas.