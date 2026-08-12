Cultivaba 265 plantas de marihuana en una casa en pleno casco antiguo de Teulada

No se fue al quinto pino a cultivar marihuana. Lo hacía en una antigua casa del centro histórico de Teulada. La Guardia Civil ha detenido a un varón de 29 años como presunto autor de un delito de cultivo de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Los agentes han desmantelado una plantación de marihuana instalada en el interior de una vivienda.

La actuación se enmarca en la “operación Bonadoor”, iniciada por agentes de la Guardia Civil de Moraira al tener conocimiento de posibles actividades ilícitas en una vivienda del casco urbano de Teulada. A partir de ese momento, se estableció un dispositivo de vigilancias con el objetivo de reunir indicios suficientes que permitieran avanzar en la investigación.

La plantación estaba oculta en una vivienda del casco antiguo / Levante-EMV

Fruto de las gestiones realizadas, el pasado mes de julio se llevó a cabo una entrada y registro en el inmueble investigado. En el interior, los agentes localizaron una plantación indoor compuesta por aproximadamente 265 plantas de marihuana, así como numerosos dispositivos y aparatos electrónicos destinados a favorecer su cultivo, entre ellos equipos de aire acondicionado, sistemas de iluminación, productos químicos y básculas de precisión.

Defraudación de fluido eléctrico

Como resultado del operativo, se procedió a la detención del morador de la vivienda, un varón de 29 años, por su presunta implicación en los delitos de cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta y no se descarta la implicación de más personas.

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El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia quien ha decretado su ingreso en prisión.