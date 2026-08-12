Dénia da pista a la bici: inicia la construcción de un circuito de BTT y ciclocrós

Dénia da pista a la bici. El ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos de construcción de un circuito permanente de BTT y ciclocrós. Estará junto a la Via Verda, en la partida Madrigueres Nord. Se sitúa junto al casco urbano. Este circuito, que tendrá un anillo de 2,5 kilómetros (una muy buena longitud para dar pedales), da respuesta a una reivindicación planteada por los clubes ciclistas dianenses.

La concejalía de Deportes ha definido el proyecto en coordinación y consenso con los dos clubes locales de ciclismo, con el objetivo que el futuro circuito responda a las necesidades reales de los deportistas y pueda utilizarse tanto para los entrenamientos habituales como para la organización de pruebas oficiales.

El concejal de Deportes, Valen Alcalà, ha destacado que “era una demanda de hace muchos años de los dos clubes de ciclismo de Dénia y hemos querido trabajarla con ellos, escuchando sus necesidades y buscando una ubicación que nos permita tener un espacio permanente para esta modalidad deportiva”.

El plano de la pista de BTT y ciclocrós / Levante-EMV

Los trabajos han empezado ya y la previsión es que el circuito esté finalizado alrededor del mes de septiembre, de forma que pueda estar disponible durante la próxima temporada deportiva.

El nuevo recorrido tendrá aproximadamente 2,5 kilómetros de longitud y un carril de 4 metros de anchura, ejecutado de acuerdo con la normativa correspondiente para este tipo de instalaciones. El proyecto contempla la limpieza y adecuación de la parcela, la ejecución del carril y la incorporación de diferentes elementos técnicos para la práctica del ciclismo.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la creación de un foso de arena con elementos laterales de contención y un montículo con escalas realizadas con traviesas, así como la adecuación de la zona de boxes. También se acondicionará el acceso al circuito desde el camino asfaltado y se creará una zona de aparcamiento mediante la limpieza, nivelación y compactación del terreno. Los trabajos incluyen igualmente la eliminación de las raíces de caña presentes en las zonas por donde transcurrirá el circuito.

El circuito estará cerca del polideportivo

Uno de los aspectos que se ha tenido especialmente en cuenta es la ubicación de la nueva instalación, próxima al polideportivo municipal. Esta proximidad permitirá aprovechar servicios y equipaciones ya existentes, como los vestuarios, y facilitará la organización de pruebas y competiciones oficiales.

“Queremos que no sea solo un lugar donde ir a entrenar, sino un espacio vivo, que nos permita participar y acoger pruebas de las ligas comarcales de ciclocross y BTT y fomentar estas disciplinas desde la base”, ha explicado Alcalà.

Además, el circuito tendrá un carácter versátil. La configuración del espacio permitirá estudiar el uso para otras actividades deportivas, como por ejemplo pruebas de cros escolar de atletismo. Los centros educativos ya han mostrado interés.

La puesta en marcha del circuito permitirá, además, ampliar las posibilidades de entrenamiento de los ciclistas locales sin necesidad de desplazarse en otros municipios y contribuirá a diversificar las instalaciones deportivas de la ciudad.

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“Dénia es una ciudad con mucha afición al ciclismo y con clubes que llevan muchos años haciendo un gran trabajo. Con este circuito queremos darlos más herramientas para continuar creciendo y, al mismo tiempo, hacer más grande la familia deportiva ciclista en un deporte muy arraigado en nuestro territorio”, ha concluido el regidor de Deportes.