El Montgó, cerrado a cal y canto: Xàbia estrena las nuevas señales y pone en rojo la esfera (no la del eclipse, sino la del semáforo)
Dénia y Xàbia precintan los accesos al parque natural para evitar aglomeraciones por el eclipse y riesgo de incendio
"Semáforo" en rojo. Xàbia ha estrenado la señalización instalada hace unos días que deja clarísimo si los accesos al parque natural del Montgó están abiertos y cerrados. Y hoy están cerrados. Cerrados a cal y canto. Xàbia y Dénia han precintado el arranque de sendas y caminos. La cosa va de esferas, la del eclipse de esta tarde y la de las señales que utilizan los códigos del semáforo. La esfera roja ya prohíbe el paso en los accesos a la gran montaña de la Marina Alta.
Evitar aglomeraciones e incendios
El Montgó permanecerá cerrado todo el día para evitar aglomeraciones de gente que quiere tomar altura para avistar más horizonte y ver el eclipse. Si hay algún despistado que tenía previsto ver este fenómeno astronómico desde el cabo de Sant Antoni (por ejemplo, atalaya de moda para contemplar las puestas de sol), ya puede quitarse la idea de la cabeza. El Montgó está cerrado de extremo (a oeste, la Punta de Benimaquia) a extremo (a este el cabo de Sant Antoni).
Las nuevas señales de Xàbia son muy explícitas. Hoy el rojo deja clarísimo que el Montgó está cerrado por todos sus flancos.
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