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Una multitud alucina con el eclipse en la playa de les Marines de Dénia

Las nubes han velado en algún momento el fenómeno astronómico pero eso le ha dado a la tarde incluso más misterio y expectativa

Grandes colas en la carretera de les Marines de vecinos y turistas que han elegido este litoral para mirar el cielo

La espectacular imagen del eclipse en la playa de les Bovetes de Dénia

La espectacular imagen del eclipse en la playa de les Bovetes de Dénia / V. V.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Chapuzón y eclipse. Suena bien. Es propio decir que la multitud de vecinos y turistas (miles) que ha llenado esta tarde la extensísima playa de les Marines de Dénia ha alucinado con el eclipse. La luna estaba de por medio. Muchos de los testigos de este histórico acontecimiento astronómico lo han querido disfrutar en remojo. Otros lo han hecho en la orilla, repantingados en las hamacas y merendando (tarde de merienda cena). Quien más y quien menos ha llevado su neverita. No era cuestión de pasar sed ni hambre mientras se contemplaba cómo la luna le iba dando un mordisco cada vez más grande al sol.

Las imágenes del chapuzón y eclipse en la playa de le Bovetes (Marines) de Dénia

Las imágenes del chapuzón y eclipse en la playa de le Bovetes (Marines) de Dénia

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Las imágenes del chapuzón y eclipse en la playa de le Bovetes (Marines) de Dénia / V. V.

Al final, la penumbra. En la Marina Alta, no se ha hecho de noche totalmente. Pero sí ha habido una tiniebla muy cinematográfica. Luego ha clareado, pero ha llegado enseguida el crepúsculo (rojo y con matices de candilazo) y ese efecto de que en un momento se hiciera dos veces de noche no ha sido completo.

En les Marines de Dénia y en toda la Marina Alta, las nubes han velado un pelín el eclipse. No han impedido disfrutar del espectáculo en el cielo. De hecho, las nubes le han dado un poco más de misterio y suspense a la tarde.

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