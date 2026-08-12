Una multitud alucina con el eclipse en la playa de les Marines de Dénia

Chapuzón y eclipse. Suena bien. Es propio decir que la multitud de vecinos y turistas (miles) que ha llenado esta tarde la extensísima playa de les Marines de Dénia ha alucinado con el eclipse. La luna estaba de por medio. Muchos de los testigos de este histórico acontecimiento astronómico lo han querido disfrutar en remojo. Otros lo han hecho en la orilla, repantingados en las hamacas y merendando (tarde de merienda cena). Quien más y quien menos ha llevado su neverita. No era cuestión de pasar sed ni hambre mientras se contemplaba cómo la luna le iba dando un mordisco cada vez más grande al sol.

Las imágenes del chapuzón y eclipse en la playa de le Bovetes (Marines) de Dénia / V. V.

Al final, la penumbra. En la Marina Alta, no se ha hecho de noche totalmente. Pero sí ha habido una tiniebla muy cinematográfica. Luego ha clareado, pero ha llegado enseguida el crepúsculo (rojo y con matices de candilazo) y ese efecto de que en un momento se hiciera dos veces de noche no ha sido completo.

En les Marines de Dénia y en toda la Marina Alta, las nubes han velado un pelín el eclipse. No han impedido disfrutar del espectáculo en el cielo. De hecho, las nubes le han dado un poco más de misterio y suspense a la tarde.

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Retenciones de coches en la carretera de les Marines

Si en la playa había una multitud, eso significa que la carretera de les Marines ha sufrido colapso de coches. Obvio. Hoy tocaba armarse de paciencia. Quienes han elegido ir en autobús han acertado. El eclipse ha arrastrado a miles de personas a la playa de les Marines. Las imágenes están tomadas en el tramo de les Bovetes.