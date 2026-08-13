Los "adoradores" del eclipse dejan en las playas de Dénia 5.200 kilos de basura
Las papeleras quedaron desbordadas de residuos
El eclipse no fue limpio del todo en las playas de Dénia. Las nubes lo emborronaron. Y tampoco fue limpio a ras de tierra. Quienes contemplaron este fenómeno astronómico en el litoral dianense (una multitud) dejaron nada menos que 5.200 kilos de basura. Dejaron las bolsas, repletas de latas y desperdicios de la merienda-cena, en las papeleras. Las dejaron dentro y alrededor.
Los trabajadores de limpieza se han afanado en retirar esa basura y dejar las playas listas para otro día más de verano. La imagen de tanta basura acumulada en las papeleras se parece mucho a la que deja la "nit de Sant Joan", otro momento en el que vecinos y turistas acuden a la orilla a cenar y cumplir los rituales del solsticio de verano.
El eclipse también tuvo ese aire de ritual. Fue histórico. Las nubes, eso sí, lo velaron. Los "adoradores" de estos acontecimientos celestiales hicieron pícnic en la playa. Algunos, el encontrarse las papeleras llenas, en lugar de llevarse la basura y tirarla por el camino en un contenedor, la dejaron fuera de las papeleras.
- Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
- Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
- Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
- Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
- La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
- Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
- Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
- Una vaquilla se escapa en los 'bous al carrer' de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer