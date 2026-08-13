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Los "adoradores" del eclipse dejan en las playas de Dénia 5.200 kilos de basura

Las papeleras quedaron desbordadas de residuos

Las papeleras quedaron anoche así, tras el eclipse y las perseidas

Las papeleras quedaron anoche así, tras el eclipse y las perseidas / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

El eclipse no fue limpio del todo en las playas de Dénia. Las nubes lo emborronaron. Y tampoco fue limpio a ras de tierra. Quienes contemplaron este fenómeno astronómico en el litoral dianense (una multitud) dejaron nada menos que 5.200 kilos de basura. Dejaron las bolsas, repletas de latas y desperdicios de la merienda-cena, en las papeleras. Las dejaron dentro y alrededor.

Papeleras desbordadas de basura en Dénia

Papeleras desbordadas de basura en Dénia / Levante-EMV

Los trabajadores de limpieza se han afanado en retirar esa basura y dejar las playas listas para otro día más de verano. La imagen de tanta basura acumulada en las papeleras se parece mucho a la que deja la "nit de Sant Joan", otro momento en el que vecinos y turistas acuden a la orilla a cenar y cumplir los rituales del solsticio de verano.

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Papeleras llenas y bolsas tiradas fuera

Papeleras llenas y bolsas tiradas fuera / Levante-EMV

El eclipse también tuvo ese aire de ritual. Fue histórico. Las nubes, eso sí, lo velaron. Los "adoradores" de estos acontecimientos celestiales hicieron pícnic en la playa. Algunos, el encontrarse las papeleras llenas, en lugar de llevarse la basura y tirarla por el camino en un contenedor, la dejaron fuera de las papeleras.

Las playas estaban ya esta mañana listas para recibir a los bañistas

Las playas estaban ya esta mañana listas para recibir a los bañistas / Levante-EMV

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