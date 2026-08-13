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La alcaldesa denuncia ante Salud Pública la insalubridad en Calp tras 7 días de huelga de basura

Pide a Acciona y a los trabajadores "altura de miras" para acabar con esta "intolerable situación"

Basura amontonada este lunes en los contenedores de Juan Carlos I

Basura amontonada este lunes en los contenedores de Juan Carlos I / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

La basura se amontona fuera de los contenedores en Calp. La huelga en la recogida de los residuos y la limpieza viaria cumple siete días. La alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe, afirma que la "situación es intolerable". Afirma que el municipio está sufriendo "insalubridad". Y esta mañana se ha ido, junto al concejal Álex Coca, al centro de Salud Pública en Dénia. Ha denunciado que la basura acumulada y sin recoger, basura que rodea los contenedores, ha provocado ya un problema de índole sanitaria.

El concejal Álex Coca y la alcaldesa, en la entrada al centro de Salud Pública de Dénia

El concejal Álex Coca y la alcaldesa, en la entrada al centro de Salud Pública de Dénia / Levante-EMV

"Desde al ayuntamietno estamos volcando todos los recursos y adoptando todas las medidas a nuestro alcance para minimizar el impacto de esta intolerable situación", ha expresado en sus redes sociales la alcaldesa. El gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ha asegurado que sancionará a Acciona si se confirma que no está cumpliendo los servicios mínimos.

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"Altura de miras"

Cada día de huelga es un suplicio para Calp, que ahora, en plena campaña turística, está a tope de visitantes. La alcaldesa quiere que trabajadores y empresa lleguen a un acuerdo y la huelga se desconvoque cuanto antes. Les ha pedido "alturas de miras, responsabilidad y acercamiento de posturas".

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