La alcaldesa denuncia ante Salud Pública la insalubridad en Calp tras 7 días de huelga de basura
Pide a Acciona y a los trabajadores "altura de miras" para acabar con esta "intolerable situación"
La basura se amontona fuera de los contenedores en Calp. La huelga en la recogida de los residuos y la limpieza viaria cumple siete días. La alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe, afirma que la "situación es intolerable". Afirma que el municipio está sufriendo "insalubridad". Y esta mañana se ha ido, junto al concejal Álex Coca, al centro de Salud Pública en Dénia. Ha denunciado que la basura acumulada y sin recoger, basura que rodea los contenedores, ha provocado ya un problema de índole sanitaria.
"Desde al ayuntamietno estamos volcando todos los recursos y adoptando todas las medidas a nuestro alcance para minimizar el impacto de esta intolerable situación", ha expresado en sus redes sociales la alcaldesa. El gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) ha asegurado que sancionará a Acciona si se confirma que no está cumpliendo los servicios mínimos.
"Altura de miras"
Cada día de huelga es un suplicio para Calp, que ahora, en plena campaña turística, está a tope de visitantes. La alcaldesa quiere que trabajadores y empresa lleguen a un acuerdo y la huelga se desconvoque cuanto antes. Les ha pedido "alturas de miras, responsabilidad y acercamiento de posturas".
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