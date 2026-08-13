El bus hace camino en Dénia: más de 63.000 pasajeros lo utilizaron en julio

El bus hizo en Dénia el agosto en julio. La respuesta de vecinos y turistas ha sido buenísima. Los datos de pasajeros superan todas las expectativas. El servicio municipal BusDénia hace camino. Julio fue su primer mes de funcionamiento completo. Registró un total de 63.246 pasajeros en las cinco líneas en funcionamiento. Las líneas 3 (Les Marines) y 2 (Costa Calma) han sido las más utilizadas, con 37.552 y 11.657 usuarios, respectivamente.

Tomando como referencia el 2019, año en que la anterior empresa que prestaba el servicio consiguió su mayor cifra de personas usuarias, el actual servicio, BusDenia, ha registrado desde su puesta en marcha un 32% más de pasajeros. “Un dato muy significativo del posicionamiento del servicio como transporte alternativo eficiente para el día a día, que confirma tanto la necesidad como la acogida del nuevo servicio”, explica Javier Scotto, concejal de Gobernación.

Los datos recogidos durante el mes de julio reflejan que las franjas horarias de mayor demanda de movilidad, en valores absolutos, son de 10 a 12 horas y de 18.30 a 21.30 horas, especialmente en las líneas de Rotes, Marines y Costa Calma.

La L1 Hospital y la L5 Circular, sin embargo, tienen su pico de usuarios entre primera hora de la mañana (de 7 a 8 horas) y el mediodía y primera hora de la tarde (entre las 14 y las 16 horas). “Este dato tiene relación con el perfil de usuarios de estas líneas, más urbanas y diseñadas para las personas residentes”, afirma Scotto. De igual manera que el uso de los bonos sociales para mayores de 65 años y menores de 18 años, que ha sido mayor en estas dos líneas que en el resto.

El Bono 10 tiene también un buen porcentaje de uso, que se mantiene entre el 20 y el 25% en todas las líneas, y el billete ordinario ha sido el más comprado en las líneas más utilizadas por turistas y visitantes, especialmente la L3 de Les Marines.

Por último, el servicio nocturno, habilitado sábado y domingos en la L3 Les Marines, ha sido utilizado por 832 personas durante el mes de julio. “Una buena cifra teniendo en cuenta que se presta dos días a la semana con cuatro expediciones de ida y cuatro de vuelta”, valora el concejal.

Aviso para el 14 de agosto

La Línea 1 del servicio público de autobús que hace el trayecto al Hospital de Dénia sufrirá algunas modificaciones mañana viernes, 14 de agosto, debido al desfile infantil de Moros y Cristianos en el centro de la ciudad.

A partir de las 18 horas, el autobús de la L1 no realizará paradas en el Centro Social-Museu del Joguet, calle Colón, calle La Vía y plaza Arxiduc Carles.

Noticias relacionadas

El sábado 15, al ser festivo, no habrá servicio en esta línea al hospital.