Cae el ladrón que "eclipsó" urbanizaciones de Alcalalí, Xàbia y Murla: robó más de 12.000 metros de cobre del alumbrado público

Este ladrón era como un eclipse. De repente, noche profunda en la urbanización. Las calles, a oscuras.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años como presunto autor de cuatro delitos contra el patrimonio. Está acusado de robar más de 12.000 metros de cable de cobre de alumbrado público. El cableado está valorado en 70.155 euros.

La investigación, desarrollada por el equipo de Robos en el Campo (ROCA) de Calp, en el marco de la “operación Cobrali”, se inició después de que el Ayuntamiento de Alcalalí denunciara la sustracción de unos 6.000 metros de cable de alumbrado público en una urbanización de la localidad.

Posteriormente, los agentes tuvieron conocimiento de nuevos saqueos de cableado en las localidades de Murla y Xàbia. Se sustrajeron otros miles de metros de cable con características similares.

Los robos provocaban que distintas urbanizaciones se quedaran sin alumbrado público, generando preocupación entre los vecinos y un importante perjuicio económico para los ayuntamientos responsables de su mantenimiento.

Arrestado en Riba-roja

Los agentes realizaron numerosas gestiones, entre ellas, el análisis de imágenes obtenidas en las zonas afectadas y el estudio de los consumos energéticos de las urbanizaciones, lo que permitió conocer los momentos en los que se produjeron las sustracciones.

Durante la investigación se localizaron imágenes de un vehículo que podía estar relacionado con los hechos. Las diferentes gestiones practicadas permitieron, finalmente, identificar al presunto autor y relacionarlo con los cuatro delitos investigados.

El pasado 28 de julio, los agentes localizaron al sospechoso en Riba-roja (València) y procedieron a su detención. En el momento de la actuación se intervinieron 200 metros de cable de cobre de alumbrado público.

Noticias relacionadas

Al detenido se le imputan dos delitos de robo con fuerza y dos delitos de hurto. Ya ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia. El juez ha decretado libertad con cargos con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y la prohibición de salida del territorio estatal.