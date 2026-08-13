El histórico Trinquet de Benissa renueva su pavimento: era de 1957 y estaba desgastado

Baqueteado por los impactos de la "pilota de vaqueta" y las carreras de los pilotaris. El pavimento del histórico Trinquet de Benissa ha aguantado lo suyo. Ha llegado el momento de sustituirlo. El ayuntamiento llevará a cabo su renovación mediante la instalación de un nuevo suelo de terrazo, una actuación orientada a mejorar las condiciones de uso de esta infraestructura deportiva emblemática. El Trinquet Municipal de Benissa, que este año cumple 69 años, desde su inauguración el 20 de octubre de 1957, contará por primera vez con la sustitución integral de su pavimento desde su puesta en funcionamiento.

Esta intervención supondrá una inversión de 47.606,77 euros, y responde a la necesidad detectada, por parte de la concejalía de Deportes, de conservación y mejora de la pista, tras constatar una merma significativa en sus condiciones debido al paso del tiempo y a la degradación progresiva del pavimento.

Las obras ya están en marcha en el histórico Trinquet / Levante-EMV

Las obras, que han empezado esta misma semana, tendrán una duración estimada de tres semanas, con el objetivo de que el Trinquet Municipal esté completamente finalizado y en condiciones óptimas de uso antes del 1 de septiembre.

"Una necesidad histórica"

En palabras de Adrián Cabrera, concejal de Deportes, “la renovación del pavimento del Trinquet supone atender una necesidad histórica”. Cabrera ha destacado que “desde Benissa Activa llevamos siete años trabajando para poner en valor la pilota valenciana, nuestro deporte autóctono por excelencia, no solo apoyando la actividad deportiva y a nuestra escuela municipal, sino también impulsando la mejora de las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad del juego y la seguridad de nuestros deportistas”.

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Por su parte, el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha subrayado la importancia de esta actuación: “Invertir en el Trinquet Municipal es invertir en nuestras raíces, en nuestra cultura y en el futuro de una tradición que forma parte de la identidad de Benissa”.