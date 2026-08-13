Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse AlbuferaCadaver VilamarxantSidi SalerAlquiler ValenciaEspañol Colombia
instagramlinkedin

El histórico Trinquet de Benissa renueva su pavimento: era de 1957 y estaba desgastado

Las obras suben a 47.606,77 euros y estarán terminadas antes del 1 de septiembre

El Trinquet de Benissa es uno de los grandes templos de la pilota valenciana

El Trinquet de Benissa es uno de los grandes templos de la pilota valenciana / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Benissa

Baqueteado por los impactos de la "pilota de vaqueta" y las carreras de los pilotaris. El pavimento del histórico Trinquet de Benissa ha aguantado lo suyo. Ha llegado el momento de sustituirlo. El ayuntamiento llevará a cabo su renovación mediante la instalación de un nuevo suelo de terrazo, una actuación orientada a mejorar las condiciones de uso de esta infraestructura deportiva emblemática. El Trinquet Municipal de Benissa, que este año cumple 69 años, desde su inauguración el 20 de octubre de 1957, contará por primera vez con la sustitución integral de su pavimento desde su puesta en funcionamiento.

Esta intervención supondrá una inversión de 47.606,77 euros, y responde a la necesidad detectada, por parte de la concejalía de Deportes, de conservación y mejora de la pista, tras constatar una merma significativa en sus condiciones debido al paso del tiempo y a la degradación progresiva del pavimento.

Las obras ya están en marcha en el histórico Trinquet

Las obras ya están en marcha en el histórico Trinquet / Levante-EMV

Las obras, que han empezado esta misma semana, tendrán una duración estimada de tres semanas, con el objetivo de que el Trinquet Municipal esté completamente finalizado y en condiciones óptimas de uso antes del 1 de septiembre.

"Una necesidad histórica"

En palabras de Adrián Cabrera, concejal de Deportes, “la renovación del pavimento del Trinquet supone atender una necesidad histórica”. Cabrera ha destacado que “desde Benissa Activa llevamos siete años trabajando para poner en valor la pilota valenciana, nuestro deporte autóctono por excelencia, no solo apoyando la actividad deportiva y a nuestra escuela municipal, sino también impulsando la mejora de las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad del juego y la seguridad de nuestros deportistas”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha subrayado la importancia de esta actuación: “Invertir en el Trinquet Municipal es invertir en nuestras raíces, en nuestra cultura y en el futuro de una tradición que forma parte de la identidad de Benissa”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
  2. Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
  3. Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
  4. Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
  5. La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
  6. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  7. Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
  8. Una vaquilla se escapa en los 'bous al carrer' de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer

El histórico Trinquet de Benissa renueva su pavimento: era de 1957 y estaba desgastado

El histórico Trinquet de Benissa renueva su pavimento: era de 1957 y estaba desgastado

El PP de Calp exige al gobierno local un plan de contingencia frente a la huelga de basura

El PP de Calp exige al gobierno local un plan de contingencia frente a la huelga de basura

Los "adoradores" del eclipse dejan en las playas de Dénia 5.200 kilos de basura

Los "adoradores" del eclipse dejan en las playas de Dénia 5.200 kilos de basura

La alcaldesa denuncia ante Salud Pública la insalubridad en Calp tras 7 días de huelga de basura

La alcaldesa denuncia ante Salud Pública la insalubridad en Calp tras 7 días de huelga de basura

Cae el ladrón que "eclipsó" urbanizaciones de Alcalalí, Xàbia y Murla: robó más de 12.000 metros de cobre del alumbrado público

Cae el ladrón que "eclipsó" urbanizaciones de Alcalalí, Xàbia y Murla: robó más de 12.000 metros de cobre del alumbrado público

El bus hace camino en Dénia: más de 63.000 pasajeros lo utilizaron en julio

El bus hace camino en Dénia: más de 63.000 pasajeros lo utilizaron en julio

La cumbre del eclipse en la Marina Alta: más de 3.000 personas convierten el Puig de la Llorença de Benitatxell en una fiesta astronómica

La cumbre del eclipse en la Marina Alta: más de 3.000 personas convierten el Puig de la Llorença de Benitatxell en una fiesta astronómica

Una multitud alucina con el eclipse en la playa de les Marines de Dénia

Una multitud alucina con el eclipse en la playa de les Marines de Dénia
Tracking Pixel Contents