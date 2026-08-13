Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en directoSidi SalerEl tiempo en ValenciaTráfico en ValenciaValencianos ManizalesColas UrgenciasMedusa
instagramlinkedin

Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados

Dos ocupantes del coche que ha colisonado contra los otros han sido trasladados al centro de salud; no han sufrido heridas de gravedad

El impacto ha sido muy fuerte y uno de los coches aparcados ha quedado destrozado

El impacto ha sido muy fuerte y uno de los coches aparcados ha quedado destrozado / A. P. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La primera hora, esa en la que Xàbia despierta, es peliaguda en verano. Esta mañana, bien prontito, sobre las 6 horas, ya ha habido un accidente muy aparatoso. Un coche se ha estrellado en la céntrica avenida Trenc d'Alba contra varios vehículos aparcados. El automóvil contra el que ha colisionado de pleno ha quedado destrozado. El golpetazo también ha derribado un árbol. Seis automóviles han acabado dañados.

Así ha quedado el coche contra el que ha impactado de pleno el que se ha salido de la vía

Así ha quedado el coche contra el que ha impactado de pleno el que se ha salido de la vía / A. P. F.

Los vecinos han salido a la calle alarmados por el estruendo. En seguida han acudido la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico. Han resultado heridos dos ocupantes de los cuatro que iban en el vehículo que ha impactado contra los que estaban estacionados. No presentan, en principio, lesiones de gravedad. Los han trasladado al centro de salud. Los cuatro ocupantes son jóvenes de entre 20 y 30 años y están de vacaciones en Xàbia.

El coche se ha ido recto en una curva

El conductor ha perdido el control del coche en esta curva de la avenida. Hay justo antes un reductor de velocidad. Todo apunta a que ahí el vehículo ha perdido adherencia y se ha ido recto, directo contra los coches aparcados. El accidente ha ocurrido en pleno centro urbano.

Noticias relacionadas

La Policía Local, tras atender a los heridos, está ahora realizando el atestado y recogiendo testimonios de los testigos del accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
  2. Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
  3. Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
  4. Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
  5. La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
  6. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  7. Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
  8. Una vaquilla se escapa en los 'bous al carrer' de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer

Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados

Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados

Una multitud alucina con el eclipse en la playa de les Marines de Dénia

Una multitud alucina con el eclipse en la playa de les Marines de Dénia

La cumbre del eclipse en la Marina Alta: más de 3.000 personas convierten el Puig de la Llorença de Benitatxell en una fiesta astronómica

La cumbre del eclipse en la Marina Alta: más de 3.000 personas convierten el Puig de la Llorença de Benitatxell en una fiesta astronómica

Calp insta a Acciona a adoptar de inmediato las medidas necesarias para el cumplimiento de los servicios mínimos

Calp insta a Acciona a adoptar de inmediato las medidas necesarias para el cumplimiento de los servicios mínimos

Cultivaba 265 plantas de marihuana en una casa en pleno casco antiguo de Teulada

Cultivaba 265 plantas de marihuana en una casa en pleno casco antiguo de Teulada

Dénia da pista a la bici: inicia la construcción de un circuito de BTT y ciclocrós

Dénia da pista a la bici: inicia la construcción de un circuito de BTT y ciclocrós

Las playas de Dénia están llenas de vida: lo dice el Instituto de Ecología Litoral

Las playas de Dénia están llenas de vida: lo dice el Instituto de Ecología Litoral

Don Tancredo, el toro jabonero y la cogida más tonta de los "bous al carrer" de Calp

Don Tancredo, el toro jabonero y la cogida más tonta de los "bous al carrer" de Calp
Tracking Pixel Contents