La alcaldesa se querella por injurias y calumnias contra la cuenta de facebook "Fiscaliza Calpe"

La basura en Calp está en la calle (contenedores desbordados por la huelga) y en las redes. La alcaldesa, Ana Sala, ha presentado una querella por las "falsedades" difundidas a través de la cuenta de facebook "Fiscaliza Calpe". Afirma que se están lanzando "graves acusaciones" contra ella y contra los concejales del gobierno local. Cree que pueden ser constitutivas de los delitos de calumnias e injurias.

Ana Sala advierte de que los ataques también son contra su familia. Su partido, Somos Calpe, se ha solidarizado con ella. Asegura que las acusaciones podrían haber traspasado la frontera de la crítica política. "Han podido vulnerar su derecho al honor", ha apuntado esta formación política.

La querella recoge las publicaciones. "Quienes estamos en política sabemos que nos exponemos a la crítica y al escrutinio público, y lo asumimos como parte de nuestra responsabilidad. Lo que no podemos asumir es que, bajo el amparo de un perfil de una red social, se puedan difundir de manera reiterada acusaciones que consideramos falsas y gravemente lesivas para nuestro honor y nuestra reputación", ha afirmado la alcaldesa.

Ana Sala sostiene que había decidido no prestar atención a los comentarios en las redes y centrarse en la gestión municipal. Pero "ha llegado el momento de poner un límite", ha indicado. "Cuando entendemos que se ha traspasado la frontera de la crítica para entrar en conductas que pueden tener relevancia penal, corresponde acudir a la justicia".

La alcaldesa pide en la querella que se identifique el titular y responsable de la cuenta de facebook. También reclama que se guarden los contenidos publicados y se cancele de forma cautelar el perfil.

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"Nos atribuyen falsamente delitos"

“Seguiremos aceptando todas las críticas políticas, por duras que sean. Lo que no vamos a aceptar es que se utilicen las redes sociales para difundir acusaciones que consideramos falsas y atribuir la comisión de delitos de manera totalmente falsa e injustificada. No buscamos silenciar a nadie; buscamos que quien acusa de hechos tan graves responda de sus palabras. Y lo vamos a hacer donde corresponde, ante la Justicia”, ha añadido Ana Sala.