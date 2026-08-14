Barcas como sardinas en lata: así está hoy la ensenada del Cap Negre de Xàbia
La presión náutica va más allá de la cala Sardinera en otro verano en el que llegan a este litoral embarcaciones de todos las marinas y clubes náuticos valencianos
Barcas como sardinas en lata. La ensenada de las calas de la Sardinera y la Cala Blanca, al abrigo del Cap Prim, es el patio de recreo de la náutica valenciana. Sí, un verano más hay en la costa de Xàbia embarcaciones hasta en la sopa (el agua del Mediterráneo es, a estas alturas de verano, una sopa). Pero la presión náutica ya hace veranos que conquistó otros recodos de esta costa de acantilados. Al socaire del imponente Cap Negre, en un tramo de costa que se conoce como la Falzia (cierra por el sur la bahía del Portitxol), también se enganchan a las boyas y fondean decenas de embarcaciones.
Este mediodía, de hecho, esta costa del Cap Negre ya estaba repleta de embarcaciones. Desde el mirador de la Falzia se veían, allà abajo, los cascarones. Mientras, ceñían el Cap Negre numerosas motos de agua que dejaban la estela y un rugido de motosierra. Las motos (y un puñado de barcas) se saltan aquí, en esta bahía del Portitxol, el cierre a la navegación a motor del "freu", el canal entre l'Illa y tierra firme. Las motos pasan a todo trapo.
Este recodo del Cap Negre ofrece cobijo cuando hay pelín de mala mar en la Sardinera. No le va a la zaga a ese otro tramo litoral en masificación náutica. Ahora, en el ecuador de agosto, es cuando las embarcaciones de aquí y allá, de todos los clubes náuticos y marinas valencianos ponen proa a la costa de Xàbia.
Otra embarcación averiada y remolcada
Ya hace años que los veranos son de mucho trajín náutico. Y tanto tráfico en el mar deja día sí y día también incidentes. Salvamento Marítimo ha difundido que este miércoles la Salvamar Fénix remolcó al club náutico a la embarcación Haddock, de 11 metros de eslora. Sufrió una avería en la costa de la Cala Blanca. Iban tres personas a bordo. Fue un "rescate" más en un verano de no parar entre averías, naufragios y embarcaciones encalladas.
El mar está muy concurrido en Xàbia. Hay la tira de boyas de amarre (las pone el ayuntamiento), pero se quedan cortas. La Guardia Civil y la Policía Local, como ya avanzó este diario, hacen vigilancias con dron y prismáticos desde los miradores y las sendas para sorprender a los navegantes negligentes que siguen arrojando el ancla sobre las praderas de posidonia oceánica. Está prohibido y se sanciona con multas de entre 3.001 y 200.000 euros.
- Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
- Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
- Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
- Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
- La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
- Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
- Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
- Una vaquilla se escapa en los 'bous al carrer' de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer