Barcas como sardinas en lata: así está hoy la ensenada del Cap Negre de Xàbia

Barcas como sardinas en lata. La ensenada de las calas de la Sardinera y la Cala Blanca, al abrigo del Cap Prim, es el patio de recreo de la náutica valenciana. Sí, un verano más hay en la costa de Xàbia embarcaciones hasta en la sopa (el agua del Mediterráneo es, a estas alturas de verano, una sopa). Pero la presión náutica ya hace veranos que conquistó otros recodos de esta costa de acantilados. Al socaire del imponente Cap Negre, en un tramo de costa que se conoce como la Falzia (cierra por el sur la bahía del Portitxol), también se enganchan a las boyas y fondean decenas de embarcaciones.

Este mediodía, de hecho, esta costa del Cap Negre ya estaba repleta de embarcaciones. Desde el mirador de la Falzia se veían, allà abajo, los cascarones. Mientras, ceñían el Cap Negre numerosas motos de agua que dejaban la estela y un rugido de motosierra. Las motos (y un puñado de barcas) se saltan aquí, en esta bahía del Portitxol, el cierre a la navegación a motor del "freu", el canal entre l'Illa y tierra firme. Las motos pasan a todo trapo.

Embarcaciones fondeadas y amarradas a las boyas en la cala de la Sardinera / A. P. F.

Este recodo del Cap Negre ofrece cobijo cuando hay pelín de mala mar en la Sardinera. No le va a la zaga a ese otro tramo litoral en masificación náutica. Ahora, en el ecuador de agosto, es cuando las embarcaciones de aquí y allá, de todos los clubes náuticos y marinas valencianos ponen proa a la costa de Xàbia.

En primer término, tres embarcaciones abarloadas / A. P. F.

Otra embarcación averiada y remolcada

Ya hace años que los veranos son de mucho trajín náutico. Y tanto tráfico en el mar deja día sí y día también incidentes. Salvamento Marítimo ha difundido que este miércoles la Salvamar Fénix remolcó al club náutico a la embarcación Haddock, de 11 metros de eslora. Sufrió una avería en la costa de la Cala Blanca. Iban tres personas a bordo. Fue un "rescate" más en un verano de no parar entre averías, naufragios y embarcaciones encalladas.

Noticias relacionadas

La imagen de ahora y de todos los veranos: la Sardinera, el patio de recreo de la náutica valenciana / A. P. F.

El mar está muy concurrido en Xàbia. Hay la tira de boyas de amarre (las pone el ayuntamiento), pero se quedan cortas. La Guardia Civil y la Policía Local, como ya avanzó este diario, hacen vigilancias con dron y prismáticos desde los miradores y las sendas para sorprender a los navegantes negligentes que siguen arrojando el ancla sobre las praderas de posidonia oceánica. Está prohibido y se sanciona con multas de entre 3.001 y 200.000 euros.