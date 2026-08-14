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Nuevo accidente náutico en Xàbia: una mujer de 65 años sufre cortes en un pie al enganchárselo en la hélice

La víctima ha sufrido las heridas con la hélice de la embarcación en la que navegaba

Rápidamente han llegado los rescatadores de la Cruz Roja y le han taponado la hemorragia

La embulancia y, al fondo, la embarcación que ha llevado a la mujer al puerto

La embulancia y, al fondo, la embarcación que ha llevado a la mujer al puerto / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Nuevo accidente náutico en Xàbia. Una mujer de 65 años de nacionalidad francesa ha sufrido cortes en un pie al enganchárselo en la hélice de una embarcación. En principio, habría sufrido dos cortes. La hélice que le ha provocado las heridas era la de la embarcación en la que navegaba con familiares.

En seguida se ha dado el aviso a la Cruz Roja. Los rescatadores han llegado con su lancha hasta la embarcación. Lo primero que han hecho ha sido taponerle la hemorragia a la víctima. También la han inmovilizado en una camilla. El traslado al puerto se habría producido en la embarcación de recreo. Ha atracado en la escollera de Levante, donde ya esperaba la ambulancia de la Cruz Roja. La mujer estaba consciente.

La embarcación del accidente y que ha trasladado, con los rescatadores de Cruz Roja a bordo, a la mujer a puerto

La embarcación del accidente y que ha trasladado, con los rescatadores de Cruz Roja a bordo, a la mujer a puerto / A. P. F.

Trasladada al hospital

En principio, los cortes no han afectado a venas ni arterias. No obstante, se ha decidido trasladar a la mujer al hospital de Dénia para que le hagan una revisión más a fondo y valoren la gravedad de las lesiones. Se la ha trasladado en la ambulancia de la Cruz Roja. Mientras, la Guardia Civil y la Policía Local están tomando los datos al patrón de la embarcación y recogiendo los detalles del accidente.

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Momento en el que la embarcación con la víctima a bordo ha llegado a puerto

Momento en el que la embarcación con la víctima a bordo ha llegado a puerto / A. P. F.

No es el primer accidente con una hélice que ocurre este verano en Xàbia. Este, sin embargo, dista muchísimo en gravedad del ocurrido el pasado 5 de julio, cuando una chica de 32 años vecina de Dénia falleció al arrollarla la embarcación que había alquilado con unos amigos.

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