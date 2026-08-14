Nuevo accidente náutico en Xàbia: una mujer de 65 años sufre cortes en un pie al enganchárselo en la hélice
La víctima ha sufrido las heridas con la hélice de la embarcación en la que navegaba
Rápidamente han llegado los rescatadores de la Cruz Roja y le han taponado la hemorragia
Nuevo accidente náutico en Xàbia. Una mujer de 65 años de nacionalidad francesa ha sufrido cortes en un pie al enganchárselo en la hélice de una embarcación. En principio, habría sufrido dos cortes. La hélice que le ha provocado las heridas era la de la embarcación en la que navegaba con familiares.
En seguida se ha dado el aviso a la Cruz Roja. Los rescatadores han llegado con su lancha hasta la embarcación. Lo primero que han hecho ha sido taponerle la hemorragia a la víctima. También la han inmovilizado en una camilla. El traslado al puerto se habría producido en la embarcación de recreo. Ha atracado en la escollera de Levante, donde ya esperaba la ambulancia de la Cruz Roja. La mujer estaba consciente.
Trasladada al hospital
En principio, los cortes no han afectado a venas ni arterias. No obstante, se ha decidido trasladar a la mujer al hospital de Dénia para que le hagan una revisión más a fondo y valoren la gravedad de las lesiones. Se la ha trasladado en la ambulancia de la Cruz Roja. Mientras, la Guardia Civil y la Policía Local están tomando los datos al patrón de la embarcación y recogiendo los detalles del accidente.
No es el primer accidente con una hélice que ocurre este verano en Xàbia. Este, sin embargo, dista muchísimo en gravedad del ocurrido el pasado 5 de julio, cuando una chica de 32 años vecina de Dénia falleció al arrollarla la embarcación que había alquilado con unos amigos.
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