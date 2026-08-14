El Poble Nou de Benitatxell se llena de arte, memoria y resiliencia en la inauguración de 'Art al carrer' y da inicio al II Festival Literario

El Poble Nou de Benitatxell vivió ayer por la tarde un día emotivo con la inauguración de 'Art al carrer', la exposición pictórica itinerante cedida por la Asociación de Mujeres Picanya que transforma el centro urbano en una auténtica galería al aire libre. El evento, al que asistieron vecinos y visitantes, marcó el inicio institucional del II Festival Literario 'Literatura a la fresca', organizado por el Ayuntamiento —a través de las Concejalías de Cultura e Igualdad— y la asociación de Clásicas y Modernas.

La convocatoria comenzó con los discursos de las autoridades municipales, representantes de Clásicas y Modernas y la Associació de Dones de Picanya. Después, la comitiva y los asistentes realizaron un recorrido itinerante hasta el Ayuntamiento para contemplar de cerca las 101 obras de arte feminista que adornan los balcones del pueblo.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el reconocimiento del valor histórico y humano de esta edición. Muchas de las pinturas expuestas son lienzos rescatados del barro tras el trágico DANA de octubre de 2024 en Picanya. Las marcas de agua y barro que aún conservan ayer en la calle se convirtieron en un poderoso testimonio visual de resistencia, reconstrucción y dignidad colectiva. El evento también contó con el apoyo de destacados artistas participantes como Inma Liñana, Visa Proming, África Abril, María Escalona, Loles Grau y Giacomo Pennichi, autor del conocido mural de la Biblioteca Municipal.

Otra imagen de la emotiva inauguración / Levante-EMV

Durante la ceremonia de apertura, la Concejala de Igualdad, Isa Garrido, agradeció la generosidad de Dones de Picanya por compartir obras que "no son solo pinturas, sino testimonios de vida, creatividad y superación personal que nos recuerdan que el arte es también memoria, resistencia y esperanza". Además, destacó la colaboración de Clásicas y Modernas y los artistas que "dan voz a las mujeres y llenan las calles de belleza y reivindicación", invitando a los ciudadanos a "disfrutar del festival y construir el mundo a partir del respeto, la igualdad y la solidaridad".

Por su parte, Marina Gilabert, representante de Clásicas y Modernas, señaló que esta exposición abre las puertas "a la memoria, la sensibilidad y el compromiso con una sociedad más justa", destacando un arte que "desafía y hace visibles las voces, experiencias y contribuciones de las mujeres". Gilabert destacó la especial importancia de esta edición debido a la resiliencia mostrada detrás del DANA: "Superar un trauma no significa borrar lo que ocurrió, sino transformar el dolor en fortaleza. Estas 101 obras son 101 razones para mirar hacia adelante, hacia una cultura sin exclusiones y un futuro donde las mujeres sean protagonistas".

Obras de superación de la terrible dana / Levante-EMV

Asimismo, Xelo Sánchez Vivó, presidente de la Associació de Dones Picanya, recordó la trayectoria de esta iniciativa, que este año celebra su 14ª edición, reafirmando "la importancia de utilizar el arte como herramienta fundamental para empoderar a las mujeres y darles la visibilidad que merecen en la sociedad". También quiso destacar la gran colaboración e implicación de todos los artistas participantes, "cuyo talento y compromiso hacen posible que este proyecto siga creciendo y llevando su mensaje reivindicativo a otros pueblos y calles".

La cultura no para: próximos eventos del II Festival Literario

Tras esta gran inauguración y las sesiones infantiles de Respirant Literatura, el programa continúa a un ritmo intenso durante los días siguientes. El próximo evento importante tendrá lugar el lunes 17 de agosto a las 22:00 horas en la Plaza de la Iglesia, donde se celebrará la ceremonia de entrega de premios del VII Concurso de Microrelatos Un poble que escriu i viu, un acto en el que los galardonados leerán públicamente sus textos.

Al día siguiente, martes 18 de agosto a la misma hora, la Carrer Trinquet acogerá una velada literaria especial dedicada a 'Escritoras de la Generación 26 y escritores del 27', mientras que el jueves 20 de agosto la poesía tomará el relevo con el recital itinerante 'Poemas en las calles, creaciones artísticas que hablan' que recorrerá las calles decoradas del municipio.

Los vecinos recorren las calles admirando las obras / Levante-EMV

La culminación del festival tendrá lugar el viernes 21 de agosto a las 20:00 horas en el Centro Social, con un día potente estructurado en tres bloques principales. La tarde comenzará con el espacio Veus del nostre poble, que contará con la participación de Jacinta Pastor, Ana Torres y Miquel Almenara. A continuación, se celebrará un homenaje a Francesc Almela i Vives (1901-1967), designado Escritor del Año 2026 por la Academia Valenciana de la Lengua (AVL). Para cerrar la noche, se celebrará la mesa redonda 'Cuando nuestra Marina se convierte en Alta Literatura', moderada por Jovi Lozano y con la presencia de tres de las grandes figuras de la literatura valenciana actual: Mar Busquets, Pepa Guardiola y Elvira Cambrils.

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Todas las actividades del festival son completamente gratuitas y abiertas al público. La organización invita a residentes y visitantes de toda la comarca a seguir saliendo a las calles para disfrutar de estas noches de literatura, arte y convivencia al aire libre.