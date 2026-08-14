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El servicio de socorrismo de Calp realiza un simulacro de rescate en la playa de la Fossa

El ejercicio ha consistido en el rescate de una bañista que "perdió el conocimiento" a 150 metros de la orilla

Los socorristas sacan del agua a la víctima simulada

Los socorristas sacan del agua a la víctima simulada / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Calp

La empresa adjudicataria del servicio de socorrismo de Calp, Eulen, ha realizado esta mañana un simulacro en la playa de la Fossa. El simulacro ha consistido en el rescate de una bañista a unos 150 metros de la orilla que tras sufrir un fuerte mareo mientras nadaba a causa del cansancio empieza a tragar agua y llega a perder el conocimiento.

Ej ejercicio de la RCP

Ej ejercicio de la RCP / Levante-EMV

Dos socorristas se han lanzado al mar a su rescate y ha sido llevada a tierra en la embarcación de Eulen. A continuación, se le han practicado maniobras básicas de RCP con todos los recursos necesarios y, posteriormente, se ha simulado su traslado en ambulancia al hospital.

En el simulacro han participado dos embarcaciones neumáticas, una de Eulen y la de la Policía Local de refuerzo, así como una ambulancia, socorristas de Eulen, técnicos sanitarios, además de efectivos de la Policía Local y de Protección civil.

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El objetivo de este tipo de prácticas es controlar los tiempos del rescate y la coordinación entre los distintos socorristas y equipos de emergencia para garantizar un óptimo servicio.

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