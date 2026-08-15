Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colapso carreterasAvería avión ManisesTormentas en ValenciaGrupo criminal estafasMetrovalencia refuerza servicioAnimales eclipse
instagramlinkedin

Calp se quita la basura de encima: desconvocada la huelga y hoy, a las 6 horas, ya se han vaciado los contenedores y retirado los residuos amontonados en las calles

Pasadas las 2 de esta madrugada, los trabajadores y la empresa Acciona llegaron a un acuerdo y el paro quedó suspendido

La alcaldesa, varios concejales y representantes de los trabajadores, tras alcanzarse esta madrugada el acuerdo y desconvocarse la huelga

La alcaldesa, varios concejales y representantes de los trabajadores, tras alcanzarse esta madrugada el acuerdo y desconvocarse la huelga / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Calp respira. El ambiente, sí, estaba muy enrarecido. La basura se amontonaba fuera de los contenedores. Y, claro, en pleno agosto, con el bochorno de estos días, la basura huele y molesta. Pero Calp respira. La huelga se ha desconvocado y esta mañana, a las 6 horas, los camiones ya han salido a vaciar los contenedores y recoger las bolsas, cartones y desperdicios que se acumulaban en las calles.

La alcaldesa, Ana Sala, ha anunciado esta madrugada que a las 2.15 horas los trabajadores y la empresa concesionaria, Acciona, han alcanzado un acuerdo. Los trabajadores reclamaban unos salarios dignos, en concreto, un incremento del 15 % aplicable en tres años. No ha trascendido si la empresa ha aceptado totalmente esta reivindicación. Los detalles concretos del acuerdo se conocerán durante hoy. Y también se sabrá si el ayuntamiento, que ha tenido que arremangarse (sí lo ha hecho en las negociaciones), también asume parte de una subida salarial que en el contrato no venía contemplada (y era un fallo importante que el pliego no contemplara la obligación de la empresa de actualizar y subir los precios).

Así quedan los contenedores de basura de Calp tras pasar el camión de recogida: no se retiran las bolsas amontonadas en la acera

Así quedan los contenedores de basura de Calp tras pasar el camión de recogida: no se retiran las bolsas amontonadas en la acera

Alfons Padilla

Los pormenores del acuerdo se irán conociendo. De momento, lo que se sabe es que la huelga indefinida, que se inició el pasado día 6 de agosto y que tenía desesperados e indignados a vecinos y turistas (se tapaban la nariz al pasar junto a los contenedores), se ha desconvocado.

Indignación y manguerazo: los vecinos de Calp no soportan más la acumulación de basura y el mal olor

Indignación y manguerazo: los vecinos de Calp no soportan más la acumulación de basura y el mal olor

Alfons Padilla

La alcaldesa agradece "el buen talante"

La alcaldesa ha señalado que, "después de 15 horas de negociación, nos levantamos de la mesa a las 2.15 horas de la mañana con un acuerdo entre empresas y trabajadores". Ha agradecido "el buen talante" de unos y otros" y la "eficiencia" del joven concejal Álex Coca, responsable municipal desde hace pocos meses (entró en la corporación tras la dimisión de Juan Manuel del Pino) del servicio de recogida de basura.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento ya había planteado incluso sancionar a la empresa Acciona por incumplir los servicios mínimos. La alcaldesa se había ido al centro de Salud Pública a reclamar que se declarara la situación de insalubridad en el municipio y así poder, sin reventar el derecho a la huelga de los trabajadores, contratar servicios extraordinarios y retirar la basura de las calles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
  2. Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
  3. Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
  4. Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
  5. Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
  6. La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
  7. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  8. Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells

Calp se quita la basura de encima: desconvocada la huelga y hoy, a las 6 horas, ya se han vaciado los contenedores y retirado los residuos amontonados en las calles

Calp se quita la basura de encima: desconvocada la huelga y hoy, a las 6 horas, ya se han vaciado los contenedores y retirado los residuos amontonados en las calles

Nuevo accidente náutico en Xàbia: una mujer de 65 años sufre cortes en un pie al enganchárselo en la hélice

Nuevo accidente náutico en Xàbia: una mujer de 65 años sufre cortes en un pie al enganchárselo en la hélice

Barcas como sardinas en lata: así está hoy la ensenada del Cap Negre de Xàbia

Barcas como sardinas en lata: así está hoy la ensenada del Cap Negre de Xàbia

El Poble Nou de Benitatxell se llena de arte, memoria y resiliencia en la inauguración de 'Art al carrer' y da inicio al II Festival Literario

El Poble Nou de Benitatxell se llena de arte, memoria y resiliencia en la inauguración de 'Art al carrer' y da inicio al II Festival Literario

El servicio de socorrismo de Calp realiza un simulacro de rescate en la playa de la Fossa

El servicio de socorrismo de Calp realiza un simulacro de rescate en la playa de la Fossa

L’alcaldessa es querella per injúries i calúmnies contra el compte de Facebook “Fiscaliza Calpe”

Sumar-Compromís exige a la CHJ que rectifique su autorización al PAI de 488 casas con piscina en Llíber: "Es una temeridad"

Sumar-Compromís exige a la CHJ que rectifique su autorización al PAI de 488 casas con piscina en Llíber: "Es una temeridad"

La alcaldesa se querella por injurias y calumnias contra la cuenta de facebook "Fiscaliza Calpe"

La alcaldesa se querella por injurias y calumnias contra la cuenta de facebook "Fiscaliza Calpe"
Tracking Pixel Contents