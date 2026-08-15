Calp se quita la basura de encima: desconvocada la huelga y hoy, a las 6 horas, ya se han vaciado los contenedores y retirado los residuos amontonados en las calles
Pasadas las 2 de esta madrugada, los trabajadores y la empresa Acciona llegaron a un acuerdo y el paro quedó suspendido
Calp respira. El ambiente, sí, estaba muy enrarecido. La basura se amontonaba fuera de los contenedores. Y, claro, en pleno agosto, con el bochorno de estos días, la basura huele y molesta. Pero Calp respira. La huelga se ha desconvocado y esta mañana, a las 6 horas, los camiones ya han salido a vaciar los contenedores y recoger las bolsas, cartones y desperdicios que se acumulaban en las calles.
La alcaldesa, Ana Sala, ha anunciado esta madrugada que a las 2.15 horas los trabajadores y la empresa concesionaria, Acciona, han alcanzado un acuerdo. Los trabajadores reclamaban unos salarios dignos, en concreto, un incremento del 15 % aplicable en tres años. No ha trascendido si la empresa ha aceptado totalmente esta reivindicación. Los detalles concretos del acuerdo se conocerán durante hoy. Y también se sabrá si el ayuntamiento, que ha tenido que arremangarse (sí lo ha hecho en las negociaciones), también asume parte de una subida salarial que en el contrato no venía contemplada (y era un fallo importante que el pliego no contemplara la obligación de la empresa de actualizar y subir los precios).
Los pormenores del acuerdo se irán conociendo. De momento, lo que se sabe es que la huelga indefinida, que se inició el pasado día 6 de agosto y que tenía desesperados e indignados a vecinos y turistas (se tapaban la nariz al pasar junto a los contenedores), se ha desconvocado.
La alcaldesa agradece "el buen talante"
La alcaldesa ha señalado que, "después de 15 horas de negociación, nos levantamos de la mesa a las 2.15 horas de la mañana con un acuerdo entre empresas y trabajadores". Ha agradecido "el buen talante" de unos y otros" y la "eficiencia" del joven concejal Álex Coca, responsable municipal desde hace pocos meses (entró en la corporación tras la dimisión de Juan Manuel del Pino) del servicio de recogida de basura.
El ayuntamiento ya había planteado incluso sancionar a la empresa Acciona por incumplir los servicios mínimos. La alcaldesa se había ido al centro de Salud Pública a reclamar que se declarara la situación de insalubridad en el municipio y así poder, sin reventar el derecho a la huelga de los trabajadores, contratar servicios extraordinarios y retirar la basura de las calles.
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