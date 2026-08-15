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Un ciclista de 52 años se da una fuerte caída en Xàbia y uno de los compañeros que lo asistía sufre una lipotimia

Los bomberos del retén de Xàbia y del grupo de rescate, la Policía Local y los sanitarios han asistido a los dos deportistas; el que se ha ido al suelo presenta un fuerte golpe en la cara, contusiones y posible fractura de clavícula

La Policía Local y el helicóptero de rescate del Consorcio de Bomberos, en el lugar del accidente

La Policía Local y el helicóptero de rescate del Consorcio de Bomberos, en el lugar del accidente / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Los caminos junto al río Gorgos, en Xàbia, son muy de bicicleta de montaña. Y esta mañana, sobre las 10.50 horas, un ciclista de 52 años ha sufrido una dura caída en una de estas veredas, la del Camí de Fonandons. Ha quedado tirado en el suelo, muy dolorido. El batacazo ha sido de aúpa. No podía moverse. Sus compañeros de ruta lo han asistido. Han avisado también del accidente. El herido presenta un fuerte golpe en la cara, numerosas contusiones y posible fractura de clavícula. En seguida se ha activado el rescate. La Policía Local y los bomberos del retén de Xàbia y del grupo de rescate (éstos han acudido con el helicóptero MV9R) han acudido a este punto de difícil acceso. Tambien han acudido los sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Uno de sus compañeros ha sufrido una lipotimia

Uno de los compañeros que asistía al accidentado ha sufrido una lipotimia. El fuerte calor y el susto han influido en su desfallecimiento.

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Los bomberos han llevado al herido hasta la ambulancia de SVB, que lo ha trasladado al hospital de Dénia. Han intervenido en el rescate la Policía Local, el grupo especial de rescate en montaña y un cabo y cuatro bomberos del retén de Xàbia del Consorcio de Bomberos de Alicante.

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