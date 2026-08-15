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La solidaridad con el pueblo saharaui, a flor de piel en Dénia y la Marina Alta

La jornada "Menos minas, más flores", organizada por la ONG We Through The Wall, da visibilidad a una crisis humanitaria que a esta comarca, siempre empática con los exiliados sahuarauis, concierne muy directamente

Lupe Miñana, de Pitimini Flowers, donó todos sus arreglos florales para apoyar la causa

Responsables de We Through The Wall, Lupe Miñana y Yacub el Mami

Responsables de We Through The Wall, Lupe Miñana y Yacub el Mami / E. F.

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Empar Ferrer

Empar Ferrer

Dénia

Aquellas "Vacances en Pau" de los años 90, cuando decenas de familias de la Marina Alta acogieron a niños que llegaban de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, dejaron un recuerdo muy vívido, muy potente. La comarca empatizó profundamente con el pueblo saharaui. La solidaridad sigue a flor de piel. "Menos minas, más flores". Ese ha sido el título de la jornada solidaria que este pasado jueves acogió el espacio Códigos de Arte (Carreró de Morant, en el centro histórico de Dénia). La organizó la ONG We Through The Wall en colaboración con Pitimini Flowers.

Lupe Miñana, de Pitimini Flowers y Yacub El Mami, delegado saharaui en la Comunitat Valenciana

Lupe Miñana, de Pitimini Flowers y Yacub El Mami, delegado saharaui en la Comunitat Valenciana / E. F.

Lupe Miñana, de Pitimini Flowers, donó todos sus arreglos florales para apoyar al pueblo saharaui. Ese gesto fue precioso. Flores contra minas. Y flores de esperanza en el exilio de Tinduf, donde hace ya 50 años se levantaron los campamentos de refugiados (viven unas 173.000 personas). Esta crisis humanitaria se ha querido silenciar. La Marina Alta le da visibilidad.

Asistentes a la jornada solidaria &quot;Menos minas, más flores&quot;

Asistentes a la jornada solidaria "Menos minas, más flores" / E. F.

Participaron, entre otros, el delegado saharaui en la Comunitat Valenciana, Yacub El Mami, y la abogada experta en derecho internacional, en derechos humanos (conoce a fondo el éxodo saharaui), Isidora J. Ramírez Garmendia. Explicaron la realidad hoy en día del pueblo saharaui, la precaridad y las duras condiciones de vida de los miles de exiliados.

La jornada trasladó esperanza a los refugiados que llevan décadas sufriendo el exilio y unas duras condiciones de vida

La jornada trasladó esperanza a los refugiados que llevan décadas sufriendo el exilio y unas duras condiciones de vida / E. F.

Además, se proyectó el documental "Between Sand an Sky: Children of the Exile". Una exposición fotográfica también retrató las consecuencias terribles del muro y las minas en el desierto del Sáhara Occidental.

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Los fondos que se recogieron en esta jornada solidaria se destinan íntegros a los proyectos humanitarios que We Through The Wall desarrolla en los campamentos de refugiados saharauis.

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