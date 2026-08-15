La solidaridad con el pueblo saharaui, a flor de piel en Dénia y la Marina Alta
La jornada "Menos minas, más flores", organizada por la ONG We Through The Wall, da visibilidad a una crisis humanitaria que a esta comarca, siempre empática con los exiliados sahuarauis, concierne muy directamente
Lupe Miñana, de Pitimini Flowers, donó todos sus arreglos florales para apoyar la causa
Aquellas "Vacances en Pau" de los años 90, cuando decenas de familias de la Marina Alta acogieron a niños que llegaban de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, dejaron un recuerdo muy vívido, muy potente. La comarca empatizó profundamente con el pueblo saharaui. La solidaridad sigue a flor de piel. "Menos minas, más flores". Ese ha sido el título de la jornada solidaria que este pasado jueves acogió el espacio Códigos de Arte (Carreró de Morant, en el centro histórico de Dénia). La organizó la ONG We Through The Wall en colaboración con Pitimini Flowers.
Lupe Miñana, de Pitimini Flowers, donó todos sus arreglos florales para apoyar al pueblo saharaui. Ese gesto fue precioso. Flores contra minas. Y flores de esperanza en el exilio de Tinduf, donde hace ya 50 años se levantaron los campamentos de refugiados (viven unas 173.000 personas). Esta crisis humanitaria se ha querido silenciar. La Marina Alta le da visibilidad.
Participaron, entre otros, el delegado saharaui en la Comunitat Valenciana, Yacub El Mami, y la abogada experta en derecho internacional, en derechos humanos (conoce a fondo el éxodo saharaui), Isidora J. Ramírez Garmendia. Explicaron la realidad hoy en día del pueblo saharaui, la precaridad y las duras condiciones de vida de los miles de exiliados.
Además, se proyectó el documental "Between Sand an Sky: Children of the Exile". Una exposición fotográfica también retrató las consecuencias terribles del muro y las minas en el desierto del Sáhara Occidental.
Los fondos que se recogieron en esta jornada solidaria se destinan íntegros a los proyectos humanitarios que We Through The Wall desarrolla en los campamentos de refugiados saharauis.
- Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
- Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
- Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
- Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
- Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
- La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
- Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
- Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells