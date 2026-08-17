Aíslan y apartan de su entorno a una anciana de 91 años en Calp para apoderarse de todo su patrimonio: le sisaron 20.000 euros y la obligaron a cambiar el testamento

Convirtieron a una anciana vulnerable de 91 años en presa de su codicia. La Guardia Civil ha detenido en Calp a tres personas, dos hombres de 64 y 67 años y una mujer de 62, por su presunta implicación en un grupo criminal que habría sometido durante meses a una mujer de 91 años a un férreo control y a aislamiento y manipulación. El objetivo de los ahora arrestados: apoderarse de todo el patrimonio de la desavalida mujer. La eligieron por su alto poder adquisitivo.

La investigación, desarrollada por los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calp en el marco de la operación "Confide", se inició tras la denuncia presentada por los hijos de la víctima, quienes alertaron del progresivo aislamiento al que estaba siendo sometida su madre y de la influencia que varias personas estaban ejerciendo sobre ella.

Las pesquisas permitieron descubrir un "modus operandi" estructurado en varias fases, dirigido a controlar progresivamente a la víctima y obtener tanto su dinero como el acceso a su patrimonio.

Aislamiento y control de la víctima

En una primera fase, los ahora detenidos habrían aislado a la mujer de su entorno. Aprovecharon que la anciana reside sola en España y que sus familiares están en el extranjero. Cambiaron las cerraduras de la vivienda, retuvieron el pasaporte de la mujer y bloquearon los contactos telefónicos de familiares y amigos.

Incluso habrían instalado una cámara de video vigilancia en las zonas comunes del edificio, orientada hacia la puerta de su domicilio, con el objetivo de controlar las visitas que recibía.

Además, desviaron la correspondencia bancaria y personal de la víctima a un buzón exterior controlado por el grupo, impidiendo que tuviera conocimiento de sus asuntos financieros y personales.

Como parte de este mecanismo de control, los ahora detenidos colocaron sus propias fotografías repartidas por la vivienda de la anciana, una actuación que los investigadores consideran que podría haber sido utilizada para condicionar psicológicamente a la víctima y reforzar una falsa imagen de vínculo afectivo y de importancia de estas personas en su vida.

Expolio económico de sus bienes

Los investigados acompañaban sistemáticamente a la mujer a diferentes sucursales bancarias para realizar retiradas periódicas de dinero en efectivo. No la dejaban ni a sol ni a sombra.

Esta circunstancia llamó la atención de sus conocidos, ya que la víctima tenía sus recibos domiciliados y realizaba los pagos habitualmente mediante tarjeta bancaria, por lo que no parecía existir una necesidad que justificara la extracción continuada de tales cantidades de efectivo.

Los investigadores estiman que el expolio económico habría alcanzado aproximadamente los 20.000 euros en un corto periodo de tiempo.

La obligaron a cambiar el testamento

Las pesquisas también han permitido descubrir que el grupo había logrado que la víctima modificara sus disposiciones testamentarias en favor de los investigados.

Debido al deterioro cognitivo de la mujer, los detenidos la engañaron haciéndole creer que debía firmar la aceptación de la herencia de su marido, cuando en realidad estaba firmando documentos destinados a incluir a los investigados entre sus últimas voluntades. Esta situación ya ha sido revertida.

Debido al elevado patrimonio que posee la víctima también en el extranjero, el grupo habría llegado a intentar trasladarla fuera del país con la intención de continuar ejerciendo el control sobre ella y poder disponer de sus bienes, continuando con el control que ejercían sobre ella.

A los tres detenidos se les imputan los delitos de estafa agravada, coacciones, revelación de secretos, acoso y pertenencia a grupo criminal.

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Han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado libertad con la imposición de medidas cautelares para todos ellos, con una orden de alejamiento y comunicación respecto a la víctima para garantizar su protección.