Dénia sí permitirá un alquiler turístico "testimonial" en sus barrios residenciales

Dénia es turística de los pies a la cabeza. Y, al final, los barrios tampoco han podido desconectarse del todo de esa realidad. El pleno ha aprobado hoy la nueva ordenanza que regula el alquiler turístico. La primera propuesta, que ha estado 30 días en exposición pública, preveía liberar totalmente los barrios de alquiler vacacional. La idea era no renovar las 295 licencias que hay en la actualidad en el Saladar, Patricio Ferrándiz, el Grup Mariners, las plazas París, Arxiduc Carles o Valga'm Déu o parte del barrio de Baix la Mar. Estos barrios quedaban fuera totalmente de las "tensiones" (tensión en la subida de precios y en molestias de los turistas de paso) del alquiler turístico. Pero el gobierno local (PSPV y Compromís), tras estudiar las siete alegaciones presentadas (cinco de particulares y dos del sector del alquiler vacacional), ha decidido abrir un poco la mano.

La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha dicho hoy en el pleno que sí se permitirá de forma "muy testimonial y medida" el alquiler turístico en los barrios residenciales. El porcentaje de alojamiento turístico se sitúa en un 1 %. La concejala ha insistido en que el objetivo de esta ordenanza sigue intacto. Es "encontrar el equilibrio" y evitar que proliferen las viviendas vacacionales en las zonas de Dénia que siempre han sido para vivir todo el año. "Si queremos una Dénia más atractiva para el turismo, debemos también defender una Dénia que sea para vivir".

Además, en la zona de Baix la Mar y en la calle Loreto y les Roques (centro histórico) se ampliarán las licencias en principio previstas.

Y también se ha incrementado de un 15 % al 25 % el porcentaje permitido de viviendas turísticas en Miguel Hernández y el Camí del Llavador, zonas de transición entre los barrios y las urbanizaciones de la playa de les Marines.

La ordenanza pone techo al "boom" del alquiler turístico y persigue, sobre todo, preservar los barrios y evitar que se pierda la oferta de alquiler de todo el año. Los precios han subido sin parar. El alquiler vacacional acapara las viviendas que se arriendan. Y hay inquilinos que tienen que dejar el piso en julio y agosto ya que los propietarios quieren aprovechar el verano.

Sin límites en el litoral de les Marines y les Rotes

Esta regulación separaba la Dénia residencial, la de los barrios, donde sí se vetaba el alquiler vacacional, de la Dénia netamente turística, la de las playas y las urbanizaciones. No se limita el arrendamiento vacacional en les Marines, les Rotes, el Montgó o ese nuevo barrio que ha surgido al otro lado de la vía del tren, en el Camí de Sant Joan y la partida Sorts de la Mar.

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La ordenanza ha salido adelante con el apoyo del gobierno local, la abstención del PP y el voto en contra de Gent de Dénia y Vox.