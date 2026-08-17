Xàbia logra casi 2 millones de Europa para desplegar la digitalización para proteger la posidonia y el territorio y evitar los impactos de la masificación

Europa está en Xàbia. Lo constataron los Jonas Brothers en sus sorprendentes vacaciones en este municipio ("¿Por qué todo el mundo era holandés?"). Y Xàbia está en Europa. El municipio ha logrado una inversión de 1,875 millones de euros de la Unión Europea y de la convocatoria de fondos FEDER 2021-2027 gestionado por Ministerio para la Transformación Digital para impulsar la modernización y digitalización del municipio y transformar su capacidad de gestión, avanzando hacia una Xàbia más moderna, conectada, eficiente, segura y preparada para los retos del futuro.

Es la primera vez que Xàbia consigue una financiación de estas características. Supone un importante hito para el municipio y un éxito en la captación de recursos para desarrollar proyectos estratégicos.

Xàbia es uno de los cinco únicos municipios de la Comunitat Valenciana seleccionados en esta convocatoria, junto a València, Benidorm, Alcoi y La Nucia..

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha destacado que “esta inversión supone un paso adelante muy importante para Xàbia. Hemos conseguido un proyecto ambicioso que nos permitirá modernizar el municipio y dotarlo de nuevas herramientas para gestionar mejor, controlar mejor lo que ocurre y anticiparnos a las necesidades de nuestros vecinos”.

“No estamos hablando simplemente de incorporar tecnología. Estamos hablando de modernizar Xàbia y de dar un salto hacia la ciudad del futuro: una Xàbia con mayor capacidad de control, de prevención, de planificación y de respuesta”, ha señalado Cardona.

Una estrategia de presente y futuro

“Hemos demostrado que Xàbia puede competir por grandes proyectos y conseguir financiación para hacerlos realidad. Detrás de esta inversión hay mucho trabajo, una estrategia y una visión clara de municipio”, ha señalado Rosa Cardona.

“Esta inversión es el resultado de haber trabajado para conseguir algo que Xàbia necesitaba: recursos y herramientas para dar un salto adelante en su modernización. No queremos que Xàbia simplemente se adapte al futuro; queremos que esté preparada para liderarlo”, ha afirmado Cardona.

“Cuando hay una estrategia, un proyecto sólido y voluntad de conseguir recursos para el municipio, Xàbia puede estar entre los mejores. Esta ayuda es una buena muestra de ello”, ha añadido

Con esta inversión de 1,875 millones de euros, Xàbia da así un paso decisivo hacia un nuevo modelo de municipio: más moderno, más conectado, más seguro, más eficiente y con mayor capacidad para conocer lo que ocurre, anticiparse a los problemas y tomar mejores decisiones.

Sensores de datos

El proyecto permitirá crear una infraestructura digital integral para Xàbia, capaz de conectar y gestionar información procedente de diferentes ámbitos del municipio y convertirla en una herramienta para mejorar la gestión diaria. Para ello, se contempla el despliegue de sensores, sistemas de comunicación, tecnología de Internet de las Cosas (IoT), plataformas de datos, herramientas avanzadas de análisis e Inteligencia Artificial, que permitirán disponer de información actualizada y en tiempo real sobre lo que sucede en el territorio.

Uno de los elementos centrales será la creación de una Smart Office, un auténtico centro de gestión y control digital desde el que el Ayuntamiento podrá integrar, visualizar y analizar la información generada por los diferentes sistemas desplegados en Xàbia. Esta herramienta permitirá disponer de una visión global y en tiempo real del municipio, facilitando la coordinación de los distintos servicios municipales y mejorando la capacidad de respuesta ante las diferentes situaciones que puedan producirse.

La Smart Office permitirá trabajar con información relacionada con la movilidad, el tráfico, los aforos, la actividad turística, el medio ambiente, el territorio y el litoral, entre otros ámbitos. Esto permitirá, por ejemplo, conocer en tiempo real determinadas concentraciones de personas, anticipar situaciones de elevada afluencia, mejorar la gestión de los accesos, facilitar desvíos de tráfico cuando las circunstancias lo requieran, detectar cambios en los patrones de movilidad y disponer de información para adoptar decisiones con mayor rapidez.

La incorporación de Inteligencia Artificial permitirá además analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones y tendencias y realizar predicciones, ayudando al ayuntamiento a anticiparse a determinadas situaciones y a planificar con mayor precisión sus actuaciones.

El objetivo es avanzar desde una administración que recibe información de manera fragmentada hacia un ayuntamiento conectado, capaz de conocer qué está ocurriendo en Xàbia, interpretar esa información y actuar en consecuencia.

“Queremos que Xàbia dé un verdadero salto hacia la modernidad. La Smart Office nos permitirá tener una visión mucho más completa de nuestro municipio y utilizar toda esa información para gestionar mejor, anticiparnos a los problemas, mejorar la movilidad, controlar los aforos y reforzar la prevención y la seguridad”, ha explicado la alcaldesa.

De esta manera, la tecnología deja de ser un elemento aislado para convertirse en una herramienta de gestión al servicio de todo el municipio, permitiendo tomar decisiones más rápidas, coordinadas y eficaces y optimizar los recursos públicos.

Protección de la posidonia y control de fondeos

Una de las grandes aportaciones de esta modernización será incrementar la capacidad del ayuntamiento para controlar, prevenir y proteger el municipio.

La información procedente de sensores y otros sistemas permitirá mejorar el conocimiento sobre la movilidad, el medio ambiente, el territorio y el litoral, facilitando una respuesta más rápida y una planificación más eficaz de las actuaciones municipales.

El proyecto contempla además soluciones relacionadas con la protección de la posidonia oceánica, el control del fondeo de embarcaciones y la detección temprana de incendios, entre otras actuaciones.

“Modernizar Xàbia también significa protegerla mejor. Significa tener más información, más capacidad de prevención y mejores herramientas para actuar cuando sea necesario”, ha afirmado Rosa Cardona.

El Gemelo Digital

Entre las actuaciones previstas destaca también la creación de un Gemelo Digital de Xàbia, una representación digital del territorio alimentada por datos reales que podrá integrar información geográfica, turística, ambiental, meteorológica y de movilidad.

Esta herramienta permitirá analizar situaciones, detectar patrones y estudiar diferentes escenarios para mejorar la planificación y la toma de decisiones.

“Estamos creando las bases de una Xàbia mucho más moderna y preparada. Queremos que el ayuntamiento tenga herramientas que le permitan saber qué ocurre, anticiparse y actuar mejor”, ha indicado la alcaldesa.

Datos al servicio del sector turístico y empresarial

El proyecto permitirá conocer mejor los flujos turísticos, analizar la demanda y mejorar la gestión de los periodos de mayor afluencia, al tiempo que proporcionará nuevas herramientas para que hoteles, alojamientos turísticos, restaurantes, comercios y empresas vinculadas al turismo puedan mejorar su competitividad.

También se contemplan soluciones para mejorar la venta directa de alojamientos, actividades y experiencias, ofrecer información turística más personalizada y facilitar a las empresas el aprovechamiento de los datos y de las nuevas herramientas digitales.

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La tecnología permitirá además avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado, utilizando información sobre movilidad, territorio, medio ambiente y comportamiento de los visitantes para mejorar la planificación, diversificar la oferta y favorecer la desestacionalización.