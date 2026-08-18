Xàbia cerrará por primera vez por riesgo extremo de incendios la discoteca del Montgó
El ayuntamiento aplicará el decreto de la alcaldesa por el que se suspende temporalmente la licencia de la discoteca Hacienda (la tiene desde 1966) al cerrarse el parque natural por la alerta roja de calor
Una medida explícita: la Generalitat Valenciana ha decretado el cierre del parque natural del Montgó y ha restringido el acceso a zonas forestales, pistas, caminos y sendas. Una medida implícita: Xàbia suspenderá temporalmente por primera vez la licencia de la discoteca Hacienda, que está en la partida de la Plana y, por tanto, dentro del parque natural.
Esta suspensión cautelar del permiso de actividad de una discoteca abierta en 1966 y que cuenta con licencia desde entonces se puede aplicar dado que la alcaldesa, Rosa Cardona, dictó hace unos días un decreto que corregía una "grave paradoja jurídica". Este verano ha ocurrido dos veces que el parque natural estuviera cerrado por riesgo extremo de incendio y que, sin embargo, la discoteca siguiera funcionando y sus clientes deambularan por la carretera de la Plana (lleva al mirador y al faro del cabo de Sant Antoni). Los vecinos de la Plana se echaban las manos a la cabeza. Ellos no podían salir a pasear por los caminos rurales, pero los jóvenes que acababan la fiesta en Hacienda se movían a sus anchas.
Así las cosas, esta madrugada del miércoles al jueves (es la noche de fiesta en Hacienda), la discoteca permanecerá cerrada. Aemet ha activado en la Comunitat Valenciana este miércoles el aviso rojo por calor extremo. Se pueden alcanzar temperaturas de 44 grados.
Prohibido encender fuego
El Ayuntamiento de Xàbia no se ha referido de forma expresa a esta medida. Acaba de anunciar el protocolo ante la alerta roja por calor extremo activada para este miércoles. Ha aludido al cierre del parque natural. También a que las instalaciones deportivas municipales al aire libre permanecerán cerradas de 11 a 19 horas y mientras esté activa la alerta. Se prohíbe encender fuego (ojo con las barbacoas en los chalés) y cualquier actividad que pueda incrementar el riesgo de incendio forestales. El consistorio recomienda no hacer deporte en las horas de más calor.
Los parques y jardines municipales sí estarán abiertos. Son refugios climáticos de sombra y protección del calor.
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