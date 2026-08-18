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Dénia declara refugios climáticos sus bibliotecas y museos: cultura para resistir el infierno

Leer y empaparse de la historia de Dénia va de perlas para combatir la sofoquina

El Montgó permanecerá cerrado desde el miércoles al viernes, ambos incluidos

Cruz Roja repartirá agua en su sede y las fuentes públicas permitirán refrescarse

La azotea de la biblioteca pública Juan Chabás de Dénia

La azotea de la biblioteca pública Juan Chabás de Dénia / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

La cultura ayuda a tener la mente fresca. En Dénia, la cultura también refresca el cuerpo. El ayuntamiento ha detallado las medidas extraordinarias que ha puesto en marcha ante la alerta roja de calor de este miércoles, cuando las temperaturas en la Comunitat Valenciana podrían alcanzar los 44 grados. Esta nueva ola de calor es el infierno. Y Dénia avisa de que cuenta con "refugios climáticos" (espacios públicos climatizados) que también son refugios contra la fiebre de la ignorancia. Son la biblioteca Juan Chabás (abierta de 8.30 a 21 horas), la Agencia de Lectura Rafael Chirbes (de 8.30 a 15 horas), la biblioteca infantil (de 9 a 14 horas), la Casa de Cultura (de 8.30 a 15 horas), el Centro Social (de 8 a 22 h.), el Museu de la Mar (de 10 a 13 y de 17 a 21 horas), el Museu del Joguet (de 10 a 13 y de 17 a 21 h.), el Museu Etnològic (de 9 a 15 h.), el Centre de Interpretació del Castell "Dénia, ciutat vigia" y el Museu Arqueològic de Dénia (de 10 a 13 y de 17 a 21 h.).

Leer y empaparse de la historia de Dénia va de perlas para combatir la sofoquina. Estos refugios de cultura permitirán mañana salir airoso y con las ideas claras de lo más crudo de la crudísima ola de calor.

Otra medida es la prohibición de hacer deporte al aire libre en las instalaciones municipales entre las 12 y las 21 horas. Además, se han suspendido las sesiones de gimnasia del programa "Esport a la platja", así como la visita guiada al castillo de las 20 horas. Las biblioplayas de la Marineta y les Albaranes cerrarán a las 12 horas.

Reparto de agua y fuentes públicas

La Cruz Roja repartirá agua en su sede de Castell d'Olimbroi a quien lo necesite. Las fuentes públicas de los parques infantiles Chabàs, de la plaza Jaume I y del centro de salud, de la Vía Verda y del parque de les Bassetes harán posible que los achicharrados vecinos y turistas se refresquen.

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Se ha establecido el nivel de preemergencia 3 por riesgo de incendios forestales desde este miércoles al viernes, ambos incluidos. Esos días permanecerá cerrado el parque natural del Montgó. La Policía Local, la Policía Nacional y Protección Civil vigilarán (incluso desde el aire con el dron) los accesos, que estarán precintados.

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