Proyectos de doce países optan al Premio Internacional Vicent Berenguer a la Educación

La III Edición del Premio Internacional Vicent Berenguer a la Educación 2026 ya tiene sus candidaturas. Un total de 13 proyectos concurren a esta nueva convocatoria, con iniciativas que se desarrollarán en diferentes países y que tienen como denominador común: la educación como herramienta de transformación social.

Las propuestas abarcan desde la construcción y mejora de centros y aulas hasta la formación de docentes, la creación de becas, la mejora de las condiciones de alimentación e higiene en las escuelas, la educación inclusiva y la protección de la infancia.

El Premio Internacional Vicent Berenguer a la Educación nace con el objetivo de apoyar proyectos educativos en zonas con un índice de desarrollo humano medio y bajo, siguiendo el ejemplo y el legado del sacerdote misionero de Teulada (también estuvo muy vinculado a Gata de Gorgos) Vicent Berenguer Llopis, que durante décadas dedicó su vida a la educación y al desarrollo de comunidades en Mozambique.

El sacerdote estuvo muchos años en Mozambique / Levante-EMV

Las candidaturas presentadas abarcan proyectos muy diversos, desde la construcción, ampliación y rehabilitación de centros y espacios educativos hasta la mejora del equipamiento escolar, la formación de docentes y jóvenes, la educación inclusiva, las becas y el apoyo a la infancia y a colectivos en situación de vulnerabilidad. Iniciativas que, desde diferentes contextos y realidades, comparten un mismo objetivo: mejorar el acceso a la educación y generar nuevas oportunidades de futuro.

La tercera edición llega, además, con una muestra tangible de lo que significa convertir una candidatura en una realidad. La biblioteca escolar del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Lunsar (Sierra Leona), impulsada por la Fundación Milla 91 y reconocida en la segunda edición del Premio, ya ha sido construida e inaugurada.

La biblioteca escolar construida en Sierra Leona / Levante-EMV

El proyecto recibió en 2025 uno de los dos premios concedidos ex aequo, con una dotación de 15.000 euros, y permitió hacer realidad la ampliación y mejora de un espacio educativo que anteriormente presentaba importantes limitaciones.

La segunda edición también reconoció con otros 15.000 euros a la Fundación Atabal, por su proyecto, junto a Cáritas Sierra Leona, para la construcción de un espacio formativo y terapéutico destinado a jóvenes afectados por el consumo de la droga «kush».

La valoración de las candidaturas correrá a cargo de un jurado formado por profesionales con una amplia trayectoria en los ámbitos de la salud, la cooperación y la acción humanitaria.

La presidenta del jurado será la doctora María Isabel Signes Soler, doctora y optometrista y presidenta de la ONG Visió Sense Fronteres.

Como vocales participarán el doctor José Ramón Gómez Echevarría, director médico de Lepra del Sanatorio de Fontilles, en Vall de Laguar; el doctor José Luis Zaragosí Esparza, médico y cirujano con más de 40 años de experiencia en València y presidente de Amigos del Padre Vicente, y el doctor Luis Santos Serrano, reconocido pediatra, socio y colaborador de diversas ONG y embajador del Premio en la pasada edición.

La composición del jurado permite reunir diferentes experiencias y perspectivas en torno a una misma finalidad: identificar aquellos proyectos capaces de generar un impacto educativo y social significativo en las comunidades donde se desarrollan.

Juan Pablo Signes, embajador de la III edición

Esta tercera edición cuenta también con Juan Pablo Signes, de Factoria d’Idees, como Embajador del Premi Internacional Vicent Berenguer a l’Educació 2026. Su incorporación a esta iniciativa contribuirá a reforzar la difusión del Premio y a acercar su mensaje y su compromiso con la educación a nuevos ámbitos.

Como embajador, Signes se suma al objetivo de seguir haciendo crecer un galardón que, en apenas tres ediciones, ha incrementado progresivamente su dotación económica y que busca convertir el apoyo de empresas y colaboradores en oportunidades educativas para comunidades que lo necesitan. La tercera edición cuenta con una dotación de 36.000 euros.

La nueva edición del Premio vuelve a poner de manifiesto la enorme diversidad de necesidades educativas existentes en diferentes partes del mundo. Las 13 candidaturas presentan realidades distintas, pero comparten la necesidad de contar con recursos que permitan generar oportunidades y mejorar las condiciones educativas de niños, jóvenes y comunidades.

Desde la Asociación Premi Internacional Vicent Berenguer a l'Educació se destaca el valor de todas las entidades que han decidido presentar sus proyectos y compartir su trabajo con el jurado, así como el compromiso de las empresas y colaboradores que hacen posible que esta iniciativa continúe creciendo.

El premio mantiene así vivo el espíritu de Vicent Berenguer y su convencimiento de que la educación es una de las herramientas fundamentales para favorecer el desarrollo de las personas y construir sociedades con más oportunidades.

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La decisión del jurado determinará el proyecto o proyectos que recibirán la dotación económica establecida en las bases de esta tercera edición.