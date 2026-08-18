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Otro rescate a pleno sol en el Montgó: dos senderistas sufren agotamiento y deshidratación

El grupo de rescate los ha evacuado en helicóptero y los ha llevado al parque de bomberos de Dénia

No sufren heridas ni lesiones y se han recuperado rápidamente tras hidratarse

Uno de los rescatadores descienden a donde se hallaban, cobijados bajo una escasa sombra, los senderistas

Uno de los rescatadores descienden a donde se hallaban, cobijados bajo una escasa sombra, los senderistas / Consorcio de Bomberos de Alicante

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Los esfuerzos a pleno sol agotan ahora en verano, cuando el calor aprieta de lo lindo, a todos. De ahí que lo menos recomendable sea subir al Montgó cuando el sol cae a plomo. Y eso es lo que han hecho dos senderistas. A las 14.58 horas, se ha recibido el aviso de que estaban a mitad de senda, en la vertiente de Dénia, y que sufrían síntomas de agotamiento y de deshidratación. El rescate se ha activado de inmediato.

El grupo especial de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante ha acudido con el helicóptero. Ha localizado a los senderistas. Los rescatadores se han descolgado. Han comprobado que los dos excursionistas, aparte de estar exhaustos, se encontraban bien y no sufrían heridas ni lesiones. Se habían cobijado bajo una escasa sombra. Los han subido con la grúa al helicóptero y los han llevado al parque de bomberos de Dénia.

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Redacción Levante-EMV

Víspera del cierre de tres días del parque natural

El rescate ha terminado a las 16.45 horas. No es el primer de este achicharrante verano en el Montgó. Otros senderistas también han cometido la "osadía" de subir al Montgó cuando hace más calor y el sol aprieta. Hoy es la víspera de un cierre por preemergencia nivel 3 de incendios forestales y alerta roja por calor extremo de tres días del parque natural del Montgó. Las sendas y caminos quedarán precintados.

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