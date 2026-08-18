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Siguen los fondeos en Xàbia dentro de la zona de baño y con el ancla arrojada sobre la posidonia

Los bañistas piden más controles policiales para evitar que se incumpla el balizamiento y se dañen los fondos marinos

Embarcaciones con el ancla arrojada sobre la posidonia en la Cala Blanca de Xàbia

Embarcaciones con el ancla arrojada sobre la posidonia en la Cala Blanca de Xàbia / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La presión náutica en Xàbia es enorme. La costa de la Cala Blanca, la cala del Francés y la cala Sardinera está estos días de agosto repleta de embarcaciones de recreo. Y hay patrones que siguen haciéndose los locos y arrojando el ancla sin respetar nada. Hay boyas de fondeo, balizas a las que amarrar la barca, pero da la impresión de que el mar es jauja y que cada uno hace lo que le parece. Y eso que la Policía Local y la Guardia Civil realizan vigilancias incluso con dron para detectar y sancionar a quienes arrojan el ancla sobre la posidonia oceánica. Pero algunos navegantes no escarmientan. Incluso fondean dentro de la zona balizada y reservada al baño.

Embarcaciones que están fondeadas con el ancla en lugar de permanecer amarradas a una boya ecológica

Embarcaciones fondeadas a pocos metros de la orilla / Levante-EMV

Bañistas que en la tarde de ayer se hallaban en este litoral captaron a embarcaciones con el ancla arrojada al tuntún. Aseguraron que estaban fondeadas sobre la pradera de posidonia. También advirtieron de que algunas de estas embarcaciones habían rebasado la línea de balizas y se hallaban ancladas en la zona de baño. Tomaron fotografías.

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