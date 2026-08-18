Siguen los fondeos en Xàbia dentro de la zona de baño y con el ancla arrojada sobre la posidonia
Los bañistas piden más controles policiales para evitar que se incumpla el balizamiento y se dañen los fondos marinos
La presión náutica en Xàbia es enorme. La costa de la Cala Blanca, la cala del Francés y la cala Sardinera está estos días de agosto repleta de embarcaciones de recreo. Y hay patrones que siguen haciéndose los locos y arrojando el ancla sin respetar nada. Hay boyas de fondeo, balizas a las que amarrar la barca, pero da la impresión de que el mar es jauja y que cada uno hace lo que le parece. Y eso que la Policía Local y la Guardia Civil realizan vigilancias incluso con dron para detectar y sancionar a quienes arrojan el ancla sobre la posidonia oceánica. Pero algunos navegantes no escarmientan. Incluso fondean dentro de la zona balizada y reservada al baño.
Bañistas que en la tarde de ayer se hallaban en este litoral captaron a embarcaciones con el ancla arrojada al tuntún. Aseguraron que estaban fondeadas sobre la pradera de posidonia. También advirtieron de que algunas de estas embarcaciones habían rebasado la línea de balizas y se hallaban ancladas en la zona de baño. Tomaron fotografías.
Riesgo para nadadores y aficionados al paddle surf y al kayak
Los bañistas reclaman más controles para evitar los fondeos ilegales y que las embarcaciones se metan en las zonas de baño. Advierten del riesgo que supone para los nadadores y para quienes hacen paddle surf y kayak que las embarcaciones y las motos de agua no respeten los balizamientos. Un punto del litoral donde casi a cada minuto barcas y motos se cuelan entre las boyas es el "freu" del Portitxol (el estrecho paso entre l'Illa y la costa). Se ha cerrado a la navegación a motor, pero no hay forma de que los pilotos de motos y embarcaciones hagan lo que toca, que es recorrer esta costa por la cara de l'Illa que da a mar abierto.
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