Todavía se acumula basura en Calp a los cuatro días de acabar la huelga

Todavía se acumula basura fuera de los contenedores de algunas urbanizaciones en Calp. La huelga iniciada el 6 de agosto se desconvocó el sábado, el día que el servicio que presta la concesionaria Acciona debía recuperar la normalidad. Pero todavía queda basura montonada. De ahí que el ayuntamiento haya remitido a la concesionaria un requerimiento para exigirle que presente un plan de contingencia y recuperación que haga posible restablecer la normalidad en el servicio y borrar el rastro de los residuos.

El consistorio apremia a la mercantil a adoptar las medidas necesarias para recuperar cuanto antes el funcionamiento ordinario del servicio y garantizar la limpieza y recogida de residuos en todo el municipio.

Basura arrojada fuera de los contenedores en una urbanización de Calp / Levante-EMV

Acciona y los sindicatos representantes de sus trabajadores alcanzaron el pasado sábado un acuerdo que permitió desconvocar la huelga del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.

Acciona no ha acreditado el final de la huelga

No obstante, al tratarse de un día festivo, la documentación correspondiente a la finalización de la huelga debía presentarse oficialmente ayer lunes. Hasta el momento, Acciona no ha aportado dicha documentación, por lo que el ayuntamiento le ha requerido formalmente que presente tanto el informe que acredite la finalización de la huelga como el Plan de Contingencia y Recuperación con las medidas previstas para restablecer la normalidad del servicio.

El objetivo municipal es que la empresa concesionaria adopte de forma inmediata las actuaciones y refuerzos necesarios para retirar los residuos acumulados durante los días de huelga y recuperar progresivamente las condiciones habituales de limpieza en las calles del municipio.

Por otro lado, esta mañana el concejal de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Álex Coca, ha acompañado a técnicos del centro de Salud Pública de Dénia en una visita a distintos puntos del municipio para evaluar sobre el terreno la situación generada por la acumulación de residuos.

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Durante la inspección, los técnicos han recabado información y realizado fotografías de diferentes zonas, que servirán para la elaboración del correspondiente informe sobre la situación de salubridad pública.