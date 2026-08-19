Arde un coche en la Cumbre del Sol de Benitatxell: Policía Local y Protección Civil evitan que las llamas se propaguen

Susto en el Poble Nou de Benitatxell. Un coche que estaba estacionado en una calle de la urbanización de la Cumbre del Sol ha empezado a arder. En seguida ha quedado envuelto en llamas. El fuego lo ha devorado. El peligro era que las llamas prendiesen en jardines de chalés y en la masa forestal (esta calle de la Cumbre del Sol está próxima a la montaña pública de la Granadella de Xàbia).

Los voluntarios de Protección Civil combaten las llamas / Levante-EMV

Han acudido rápidamente varias patrullas de la Policía Local de Benitatxell y dotaciones de Protección Civil de Benitatxell. Los agentes con extintores y los voluntarios con mangueras han evitado que el fuego se propagase. También ha acudido una dotación de Protección Civil de Xàbia. Luego han llegado los bomberos del Consorcio Provincial, que han terminado de sofocar las llamas.

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Violentas llamas

El coche ha quedado destruido. Eso sí, se ha evitado que las violentas llamas prendiesen en los setos de los jardines y en la masa forestal. La rápida actuación ha resultado decisiva para contener el fuego y lograr que todo quedara en el mal menor del coche calcinado.