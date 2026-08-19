Calp invierte en verano cerca de 200.000 euros en renovar sus instalaciones deportivas

La concejalía de Deportes de Calp está llevando a cabo durante este verano un amplio programa de actuaciones destinado a renovar, reparar y mejorar las instalaciones deportivas municipales. Los trabajos actualmente en ejecución suponen una inversión global de 189.268 euros y permitirán que los diferentes espacios afronten la nueva temporada deportiva en mejores condiciones.

Una de las principales actuaciones es la renovación de los vestuarios del campo municipal de fútbol, con una inversión de 52.324,25 euros. Los trabajos incluyen la sustitución del pavimento de los tres vestuarios y del túnel de acceso, la renovación de los bancos, la reparación de azulejos y gresites de las paredes, así como la sustitución de la iluminación y de las puertas. La intervención se completa con trabajos de pintura interior en todos los espacios.

Los vestuarios del campo de fútbol / Levante-EMV

También se están renovando los vestuarios del Esplai Parc, donde se está sustituyendo el suelo de gresite de las duchas de los cinco vestuarios y reparando los azulejos deteriorados. Además, se están renovando los bancos y la iluminación y se están realizando trabajos de pintura.

Esta actuación incluye también la transformación del antiguo almacén del Esplai Parc en una nueva sala multiusos destinada a actividades deportivas, para lo que se ha renovado tanto el pavimento como la iluminación del espacio. El conjunto de estas mejoras supone una inversión de 35.588,23 euros.

La piscina municipal es otro de los equipamientos incluidos en este programa de renovación, con actuaciones por valor de 26.983 euros. En este caso, se ha sustituido el pavimento de los vestuarios por microcemento con acabado epoxi, se ha renovado la iluminación y las placas del techo y se han llevado a cabo trabajos de pintura interior.

Los vestuarios de la piscina municipal / Levante-EMV

A estas intervenciones se suma la sustitución de 1.900 asientos en el campo municipal de fútbol y en el pabellón Domingo Crespo, con una inversión de 35.816 euros. En el caso del pabellón, se trata de una renovación especialmente significativa, ya que los asientos no se habían sustituido desde la apertura de las instalaciones en 1983.

Se han sustituido los asientos del campo de fútbol / Levante-EMV

Por otra parte, el Ayuntamiento ha acometido la reparación y renovación del parqué del Pabellón Ifac, con un presupuesto de 38.557,68 euros. Los trabajos han consistido en el lijado del pavimento y en la sustitución de la franja que había resultado afectada por las goteras, una vez solucionado previamente el origen de estas filtraciones.

La actuación en el Pabellón Ifac se completa con la instalación de nuevas porterías, la sustitución de los protectores y la adquisición de una nueva moqueta para la práctica de gimnasia rítmica.

El nuevo parqué que se está instalando / Levante-EMV

Está previsto que el conjunto de estas actuaciones finalice en septiembre, de manera que las instalaciones municipales puedan afrontar el inicio de la nueva temporada deportiva en las mejores condiciones de uso, seguridad y funcionalidad.

El programa municipal de mejora de las infraestructuras deportivas tendrá continuidad con dos nuevas actuaciones que se iniciarán próximamente y que supondrán una inversión adicional de 122.837,93 euros.

Remodelación pistas exteriores

Por un lado, se acometerá la remodelación de distintas pistas deportivas exteriores, con un presupuesto de 74.693,30 euros. El proyecto contempla la renovación de la Pista Roja, de la pista de fútbol sala y de la pista de baloncesto del Esplai Parc, además de la creación en este mismo recinto de nuevas pistas exteriores de voleibol y pickleball.

Por otro lado, está prevista la instalación del vallado perimetral del Campo de Fútbol del Esplai Parc, una actuación que contará con una inversión de 48.144,63 euros.

Con estas intervenciones, la concejalía de Deportes continúa con la mejora progresiva de los equipamientos deportivos municipales, tanto con la renovación y mantenimiento de las instalaciones existentes como con la incorporación de nuevos espacios y modalidades deportivas.