Un catamarán de lujo, "hermano pequeño" de los de Rafa Nadal y Fernando Alonso, fondeado en la bahía de Xàbia
La impresionante embarcación lleva semanas echando el ancla en la playa de la Grava o en medio de la ensenada que cierran el cabo de Sant Antoni y el Cap Prim
Amanece. El mar es un espejo. Los primeros rayos de sol le arrancan destellos rosa al casco de un impresionante catamarán que lleva semanas fondeado en Xàbia. Es el "Rosa del Mar II", de la empresa Sunreef Yachts, que tiene sus astilleros en Gdansk (Polonia). Este fabricante de yates de lujo ha creado "a medida" los catamaranes del extenista Rafa Nadal, el "Great White", y del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. El "Rosa del Mar II" es, evidentemente, el "hermano pequeño" de los catamaranes de los dos laureados deportistas españoles. Con todo, también impresiona. Sus 24 metros de eslora y 12 de manga y su casco metálico de color impreciso y cambiante (quizás mostaza) llaman muchísimo la atención. La bahía de Xàbia, cerrada por el cabo de Sant Antoni y el Cap Prim, es un recodo de mar relativamente pequeño y estos cascarones tan imponentes a la fuerza destacan.
El "Rosa del Mar II" va cambiando de posición. Ha echado el ancla en la ensenada de la playa de la Grava. También fondea, como hoy, en medio de la bahía. Cuenta con una zódiac para que sus pasajeros bajen a tierra. En el catamarán ondea (hoy no, que no sopla ni una brizna de brisa) la bandera española.
Presión náutica
La costa de Xàbia vive un verano más de gran presión náutica. Las embarcaciones que ponen proa a la costa de la Cala Blanca y la Sardinera, el Portitxol, el Cap Negre, En Caló o la Granadella (tramos del litoral a los que acuden barcas de todos los clubes náuticos y marinas valencianos) suelen ser más modestas que este catamarán de lujo. Hay de todo, desde "llaüts" con motor a yates que quitan el hipo.
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