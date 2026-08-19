Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo por calorPrecio VPOAviso rojo calor ValenciaAgresión sexual a su hijastraFuneral joven asesinadoMultas a docentesRecaudación por herenciasRobo campo Alzira
instagramlinkedin

Un catamarán de lujo, "hermano pequeño" de los de Rafa Nadal y Fernando Alonso, fondeado en la bahía de Xàbia

La impresionante embarcación lleva semanas echando el ancla en la playa de la Grava o en medio de la ensenada que cierran el cabo de Sant Antoni y el Cap Prim

El Rosa del Mar II ha echado el ancla en Xàbia

El Rosa del Mar II ha echado el ancla en Xàbia / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Amanece. El mar es un espejo. Los primeros rayos de sol le arrancan destellos rosa al casco de un impresionante catamarán que lleva semanas fondeado en Xàbia. Es el "Rosa del Mar II", de la empresa Sunreef Yachts, que tiene sus astilleros en Gdansk (Polonia). Este fabricante de yates de lujo ha creado "a medida" los catamaranes del extenista Rafa Nadal, el "Great White", y del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. El "Rosa del Mar II" es, evidentemente, el "hermano pequeño" de los catamaranes de los dos laureados deportistas españoles. Con todo, también impresiona. Sus 24 metros de eslora y 12 de manga y su casco metálico de color impreciso y cambiante (quizás mostaza) llaman muchísimo la atención. La bahía de Xàbia, cerrada por el cabo de Sant Antoni y el Cap Prim, es un recodo de mar relativamente pequeño y estos cascarones tan imponentes a la fuerza destacan.

El catamarán de lujo está hoy fondeado en medio de la bahía

El catamarán de lujo está hoy fondeado en medio de la bahía / Levante-EMV

El "Rosa del Mar II" va cambiando de posición. Ha echado el ancla en la ensenada de la playa de la Grava. También fondea, como hoy, en medio de la bahía. Cuenta con una zódiac para que sus pasajeros bajen a tierra. En el catamarán ondea (hoy no, que no sopla ni una brizna de brisa) la bandera española.

Noticias relacionadas

Presión náutica

La costa de Xàbia vive un verano más de gran presión náutica. Las embarcaciones que ponen proa a la costa de la Cala Blanca y la Sardinera, el Portitxol, el Cap Negre, En Caló o la Granadella (tramos del litoral a los que acuden barcas de todos los clubes náuticos y marinas valencianos) suelen ser más modestas que este catamarán de lujo. Hay de todo, desde "llaüts" con motor a yates que quitan el hipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
  2. Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
  3. Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
  4. La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
  5. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  6. Aíslan y apartan de su entorno a una anciana de 91 años en Calp para apoderarse de todo su patrimonio: le sisaron 20.000 euros y la obligaron a cambiar el testamento
  7. Un ciclista de 52 años se da una fuerte caída en Xàbia y uno de los compañeros que lo asistía sufre una lipotimia
  8. Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells

Un catamarán de lujo, "hermano pequeño" de los de Rafa Nadal y Fernando Alonso, fondeado en la bahía de Xàbia

Un catamarán de lujo, "hermano pequeño" de los de Rafa Nadal y Fernando Alonso, fondeado en la bahía de Xàbia

Fallece una mujer de 34 años en un accidente de tráfico en la AP-7 en Pedreguer

Fallece una mujer de 34 años en un accidente de tráfico en la AP-7 en Pedreguer

Logran reanimar a un hombre que se ha desplomado cuando hacía running en el Primer Muntanyar de Xàbia

Logran reanimar a un hombre que se ha desplomado cuando hacía running en el Primer Muntanyar de Xàbia

Otro rescate a pleno sol en el Montgó: dos senderistas sufren agotamiento y deshidratación

Otro rescate a pleno sol en el Montgó: dos senderistas sufren agotamiento y deshidratación

Dénia declara refugios climáticos sus bibliotecas y museos: cultura para resistir el infierno

Dénia declara refugios climáticos sus bibliotecas y museos: cultura para resistir el infierno

Xàbia cerrará por primera vez por riesgo extremo de incendios la discoteca del Montgó

Xàbia cerrará por primera vez por riesgo extremo de incendios la discoteca del Montgó

Proyectos de doce países optan al Premio Internacional Vicent Berenguer a la Educación

Proyectos de doce países optan al Premio Internacional Vicent Berenguer a la Educación

Todavía se acumula basura en Calp a los cuatro días de acabar la huelga

Todavía se acumula basura en Calp a los cuatro días de acabar la huelga
Tracking Pixel Contents