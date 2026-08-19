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Esta y otras 1.700 embarcaciones han arrojado el ancla sobre la posidonia en dos años en el litoral valenciano

El conseller ha presentado durante una visita a la reserva marina del cabo de Sant Antoni, en Dénia y Xàbia, el balance del servicio vigilancia marina que combate los fondeos ilegales sobre las praderas de fanerógamas

Imagen en la que se ve claro que la embarcación ha dejado caer el ancla sobre la pradera de posidonia

Imagen en la que se ve claro que la embarcación ha dejado caer el ancla sobre la pradera de posidonia / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Xàbia

Hasta ahora se ha hecho mucha pedagogía. Las lanchas de los servicios de vigilancia marina y de guardacostas de espacios protegidos del litoral valenciano han avisado a los patrones de las embarcaciones que habían arrojado el ancla sobre las praderas de posidonia oceánica (el ancla arrastra el fondo marino y arranca estas fanerógamas marinas). Les avisan y les piden que levanten el ancla y que se amarren a las boyas ecológicas o fondeen sobre la arena y allí donde no causen daños ecológicos. Y las advertencias no han sido pocas. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha revelado hoy que en 2025 los equipos de vigilancia "informaron a los patrones de 1.184 embarcaciones que se encontraban fondeadas sobre praderas de posidonia, instándoles a abandonar dichas zonas protegidas". Mientras, en lo que va de año, ya se han superado los 500 aviso. Por tanto, en estos dos años, se ha detectado que unas 1.700 embarcaciones incumplían las normas y echaban el ancha sobre las praderas de fanerógamas marinas.

A la embarcación de la fotografía la pillaron claramente con el ancla arrojada sobre la posidonia. La sorprendieron la Policía Local de Xàbia y la Guardia Civil durante una de las inspecciones que realizan con dron y prismáticos desde tierra. Hay muchos ojos puestos sobre los fondeos ilegales. Y, sin embargo, día sí y día también hay quien llega y suelta el ancla donde le parece.

La lancha de vigilancia marina que tiene base en el puerto de Dénia

La lancha de vigilancia marina que tiene base en el puerto de Dénia / Levante-EMV

"La protección del medio marino exige combinar vigilancia, divulgación y colaboración con los usuarios del litoral para garantizar la conservación de ecosistemas especialmente frágiles y de gran valor ecológico”, ha destacado el conseller, que hoy ha presentado el balance de la vigilancia de los fondeos y ha realizado una travesía por la reserva natural del fondo marino del cabo de Sant Antoni, espacio natural ligado al parque natural del Montgó que comparten Dénia y Xàbia. Han asistido, entre otros, los alcaldes de Dénia, Rafa Carrió, y de Xàbia, Rosa Cardona.

La embarcación, fondeada sobre la pradera de posidonia

La embarcación, fondeada sobre la pradera de posidonia / Levante-EMV

El conseller ha afirmado que el equipo de vigilancia de la Generalitat es "fundamental para la protección y conservación de hábitats especialmente sensibles del litoral valenciano, como estas praderas de posidonia". Ha asegurado que la labor pedagógica y de vigilancia ya se ha traducido en reducir los fondeos ilegales.

El conseller junto a los alcaldes, concejales y presentantes de los clubes náuticos

El conseller junto a los alcaldes, concejales y presentantes de los clubes náuticos / Levante-EMV

Las lanchas de vigilancia tienen base en Oropesa del Mar, El Perelló, Dénia, Moraira, el Campello y Torrevieja.

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Veinte años del servicio de guardacostas

La visita también ha servido para conmemorar el 20 aniversario de la puesta en marcha del servicio de Guardacostas de Espacios Naturales Protegidos con base en Dénia. Sus profesionales han llevado a cabo más de 300 intervenciones relacionadas con emergencias marítimas, rescates e incidencias en el litoral valenciano.

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Esta y otras 1.700 embarcaciones han arrojado el ancla sobre la posidonia en dos años en el litoral valenciano

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