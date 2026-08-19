Fallece una mujer de 34 años en un accidente de tráfico en la AP-7 en Pedreguer
Otras dos mujeres de 25 y 62 años resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Dénia
Nueva tragedia en las carreteras de la Marina Alta. Esta madrugada, a la 1.30 horas, una mujer de 34 años ha fallecido en un accidente de tráfico que ha ocurrido en la AP-7, en el término municipal de Pedreguer. El accidente, una colisión entre un coche y una moto, ha dejado a otras dos mujeres heridas, una de 25 años y otra de 62. Las dos fueron trasladadas al hospital de Dénia.
El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) envió un equipo médico del SAMU, dos ambulancias de Soporte Vital Básico y una embulancia de transporte urgente al lugar del accidente. El equipo médicto realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la mujer de 34 años. No hubo respuesta. El facultativo confirmó que la mujer había fallecido.
Mientras, los servicios médicos atendieron a una mujer de 25 años que sufrió politraumatismos y a otra de 62 que presentaba dolor abdominal. A las dos se las trasladó en ambulancia al hospital dianense.
Verano trágico en las carreteras de la comarca
Las carreteras de la Marina Alta están viviendo un verano trágico. El pasado 8 de agosto dos coches colisionaron frontalmente en la circunvalación de la N-332 en Benissa. Fallecieron una joven de 19 años y un hombre de 65. Resultaron heridos de gravedad otro varón de 27 años y un niño de 9.
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