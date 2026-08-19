Fallece una mujer de 34 años en un accidente de tráfico en la AP-7 en Pedreguer

Nueva tragedia en las carreteras de la Marina Alta. Esta madrugada, a la 1.30 horas, una mujer de 34 años ha fallecido en un accidente de tráfico que ha ocurrido en la AP-7, en el término municipal de Pedreguer. El accidente, una colisión entre un coche y una moto, ha dejado a otras dos mujeres heridas, una de 25 años y otra de 62. Las dos fueron trasladadas al hospital de Dénia.

El CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) envió un equipo médico del SAMU, dos ambulancias de Soporte Vital Básico y una embulancia de transporte urgente al lugar del accidente. El equipo médicto realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la mujer de 34 años. No hubo respuesta. El facultativo confirmó que la mujer había fallecido.

Mientras, los servicios médicos atendieron a una mujer de 25 años que sufrió politraumatismos y a otra de 62 que presentaba dolor abdominal. A las dos se las trasladó en ambulancia al hospital dianense.

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