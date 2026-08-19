Logran reanimar a un hombre que se ha desplomado cuando hacía running en el Primer Muntanyar de Xàbia
Hacía deporte a primera hora de la mañana con otros compañeros cuando ha sufrido una parada cardiorespiratoria
Los policías locales le han recuperado las constantes vitales con el desfibrilador
Un corredor se ha desplomado esta mañana en el Primer Muntanyar de Xàbia al sufrir una parada cardiorespiratoria. Había salido a hacer "running" con unos amigos y un familiar. Estos han avisado rápidamente. En seguida ha llegado una patrulla de la Policía Local. Los agentes han logrado recuperarle el pulso con el desfibrilador. También han acudido un equipo médico del SAMU y sanitarios de la Cruz Roja. Ha aterrizado en la helisuperficie que está junto al río Gorgos el helicóptero medicalizado.
El equipo médico del SAMU le ha realizado maniobras de reanimación avanzadas. Lo han estabilizado. En estos momentos, se está valorando si se evacua al hombre, que tiene entre 40 y 50 años, en helicóptero o si se le traslada en ambulancia al hospital de Dénia. La Policía Local ha cortado la carretera del Primer Muntanyar en previsión, en un primer momento, de que el helicóptero pudiera aterrizar allí.
Calor desde buena mañana
El hombre había salido a correr a primera hora, sobre las 8 de la mañana. El calor ya aprieta y el sol cae a plomo. Hoy se ha decretado la alerta roja por temperaturas extremas. Se ha aconseja no hacer deporte al aire libre. El Primer Muntanyar, que cuenta con un carril reservado para peatones, es a primera hora un hormiguear de vecinos y turistas que salen a caminar y a correr.
- Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
- Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
- Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
- La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
- Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
- Aíslan y apartan de su entorno a una anciana de 91 años en Calp para apoderarse de todo su patrimonio: le sisaron 20.000 euros y la obligaron a cambiar el testamento
- Un ciclista de 52 años se da una fuerte caída en Xàbia y uno de los compañeros que lo asistía sufre una lipotimia
- Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells