Logran reanimar a un hombre que se ha desplomado cuando hacía running en el Primer Muntanyar de Xàbia

Un corredor se ha desplomado esta mañana en el Primer Muntanyar de Xàbia al sufrir una parada cardiorespiratoria. Había salido a hacer "running" con unos amigos y un familiar. Estos han avisado rápidamente. En seguida ha llegado una patrulla de la Policía Local. Los agentes han logrado recuperarle el pulso con el desfibrilador. También han acudido un equipo médico del SAMU y sanitarios de la Cruz Roja. Ha aterrizado en la helisuperficie que está junto al río Gorgos el helicóptero medicalizado.

El helicóptero medicalizado ha aterrizado en la helisuperficie / A. P. F.

El equipo médico del SAMU le ha realizado maniobras de reanimación avanzadas. Lo han estabilizado. En estos momentos, se está valorando si se evacua al hombre, que tiene entre 40 y 50 años, en helicóptero o si se le traslada en ambulancia al hospital de Dénia. La Policía Local ha cortado la carretera del Primer Muntanyar en previsión, en un primer momento, de que el helicóptero pudiera aterrizar allí.

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Calor desde buena mañana

El hombre había salido a correr a primera hora, sobre las 8 de la mañana. El calor ya aprieta y el sol cae a plomo. Hoy se ha decretado la alerta roja por temperaturas extremas. Se ha aconseja no hacer deporte al aire libre. El Primer Muntanyar, que cuenta con un carril reservado para peatones, es a primera hora un hormiguear de vecinos y turistas que salen a caminar y a correr.