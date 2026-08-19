Rescatan y llevan sanos y salvos al Moraig a tres bañistas que hacían paddle surf y a los que la corriente arrastraba

Los rescates de bañistas que hacen paddle surf y a los que la corriente arrastra mar adentro se suceden este verano. Esta mañana han sido los guardavidas de la playa del Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell, quienes han tenido que acudir, una vez más, a la llamada de auxilio de tres bañistas que habían salido con la tabla desde el Moraig y querían llegar a la cala de la Granadella, en Xàbia. Es un buen trecho. Hay que remar mucho.

Ha acudido un socorrista en la moto acuática MR-1 del servicio municipal de salvavidas del Moraig. El socorrista ha comprobado primero que los tres bañistas estaban bien. Luego los ha remolcado de vuelta a la playa del Moraig. En la excursión, iban otros tres aficionados al paddle surf que han podido regresar remando.

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Remar contracorriente y contra el viento, un suplicio

La tabla se ha convertido en un cachivache habitual en las calas y playas. Permite explorar la costa. Pero hay que saber que el viento y el oleaje pueden convertir la travesía en un suplicio. Remar a contracorriente y con el viento de cara es agotador.