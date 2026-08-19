El Verger rechaza la transhumancia infantil de los "bous al carrer" para proteger a los menores y velar por el bienestar animal de las crías de toros y vacas

Los "bous al carrer" de El Verger han comenzado con el pie cambiado. Una confusión en el horario, que no se especificaba claramente en el programa de fiestas, obligó ayer a suspender la primera entrada, la de la ganadería la Hermandad de Xàbia. Mientras, este mediodía, a las 12 horas, no se ha realizado la suelta de vaquillas. La alerta roja por calor extremo ha impedido llevarla a cabo. En principio, está previsto reanudar los "bous al carrer" a las 19.30 horas, cuando de nuevo hay prevista una entrada de la ganadería la Hermandad.

Las confusiones de horario y el sol que cae a plomo han obligado a modificar la programación. Y hay otro cambio. La Comissió de Bous de El Verger había programado una transhumancia infantil para este jueves a las 18.45 horas. Se realizaba con "mansets" de la ganadería Benavent de Quatretonda.

"Están involucrados menores y crías de toros y vacas"

El ayuntamiento ha denegado el permiso para la trashumancia infantil. Subraya que están "involucrados menores y crías de toros y vacas". "Por tanto, por el bienestar animal y la protección del menor se ha optado por no autorizarla, como es lógico", ha señalado el consistorio en un comunicado.

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La Comissió de Bous ha asegurado que ha negociado hasta el último momento con el ayuntamiento para intentar salvar un acto taurino que, afirma, había generado "ilusión entre los más pequeños, sus familias y todos los aficionados". Esta entidad ha pedido disculpas a los vecinos y ha avanzado que continuará "trabajando para intentar recuperar esta actividad en el futuro".