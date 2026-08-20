Benitatxell reivindica a las escritoras de la Generación del 26 y a las sufragistas en una emotiva velada literaria

La muy literaria calle Trinquet de El Poble Nou de Benitatxell se convirtió anoche, martes 18 de agosto, en el escenario de una participativa velada literaria dedicada a rescatar del olvido la voz de las autoras de la conocida como Generación del 26. Bajo el título ‘Escritores de la Generación del 27 y las grandes intelectuales españolas modernas y vanguardistas (Generación del 26)’, el acto reunió a decenas de vecinos, vecinas y visitantes en una cita que combinó compromiso social, memoria histórica cultural con perspectiva de género y música en directo.

La velada se inició con la presentación introductoria a cargo de Marina Gilabert, representante de Clásicas y Modernas, asociación que dirige y coordina del certamen junto con el Ayuntamiento de Benitatxell. Durante su intervención, Gilabert subrayó que este festival se concibe como “un proceso colectivo de participación y de construcción compartida donde la cultura no se dirige de arriba hacia abajo, sino que se construye dialogando y creando redes”.

Un momento del recital literario / Levante-EMV

Asimismo, Gilabert hizo hincapié en la trascendencia fundamental de las escritoras e intelectuales de la Generación del 26 —como María Teresa León, Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín o Carmen Conde—, así como el papel del Lyceum Club Femenino y el movimiento de ‘Las Sinsombrero’.

“Hablar de estas mujeres no significa únicamente hablar de literatura; significa hablar de modernidad, de educación, de emancipación y de ciudadanía”, destacó. “Aquellas creadoras no fueron meras acompañantes o espectadoras de los grandes nombres masculinos del 27, sino verdaderas protagonistas que se atrevieron a pensar por sí mismas y a conquistar la palabra en una sociedad que todavía les negaba esos derechos”. En este sentido, instó a “recuperar sus nombres y sus obras no para construir una historia paralela, sino para completar la historia cultural que ya tenemos y hacerla más justa y más rica”.

Un guiño al sufragismo universal

El primer bloque temático corrió a cargo de las integrantes de la European Union of Women Marina Alta (EUWMA) —Emma Lawton, Mihaela Bidea, Marion Oprel, Kathleen Misson y Margaret Hales—, quienes pusieron voz en diversos idiomas (castellano, valenciano, inglés y holandés) a textos de grandes figuras del sufragismo y la emancipación femenina internacional.

El carrer Trinquet acogió una velada de reivindicación, cultura, poesía y literatura / Levante-EMV

A lo largo de sus intervenciones se leyeron biografías y algunos fragmentos de obras emblemáticas como A Casual Commentary (1925) de Rose Macaulay, My Brilliant Career (1901) de la australiana Miles Franklin y Eva (1927) de la holandesa Carry van Bruggen.

El momento más especial del bloque internacional lo protagonizó Margaret Hales, descendiente directa de la célebre escritora y referente sufragista británica Emmeline Pankhurst. En memoria de su antepasada y como un sentido homenaje familiar e histórico, Hales ofreció una lectura teatralizada del icónico Discurso desde el banquillo (1908). Ataviada con el característico sombrero de la época que inmortalizó a las luchadoras por el sufragio femenino, logró transportar al público al fragor de las primeras conquistas por la igualdad política de las mujeres.

Diálogo entre las autoras del 26 y los autores del 27

A continuación, la literatura nacional tomó el protagonismo con las lecturas compartidas entre la Associació de Dones del Poble Nou de Benitatxell y miembros locales del ámbito cultural. Las representantes de la Associació de Dones —Elvira Mahiques, Amparo Pascual y Gloria Ferrer— homenajearon a grandes figuras femeninas como María Lejárraga, María Teresa León y Rosa Chacel. Por su parte, Antonio Mataix, Miquel Almenara y Gabriel Marqués dieron lectura a piezas indispensables de Luis Cernuda, Miguel Hernández y Federico García Lorca.

También se recordó a las sufragistas y a las pioneras del feminismo / Levante-EMV

Este diálogo cruzado puso de relieve la enriquecedora convivencia entre las creadoras del 26 y los poetas del 27, demostrando que la eclosión cultural de la Edad de Plata española fue un proyecto plural y compartido.

Toda la atmósfera de la noche estuvo acompañada por las interpretaciones del músico Toni Catalá, creando un ambiente intimista. El broche final a la jornada lo puso la concejala de Igualdad, Isa Garrido, quien agradeció la implicación de las asociaciones y reivindicó la diversidad cultural y el plurilingüismo del municipio: “Esta noche hemos unido literatura, música, memoria e igualdad. Esa es la esencia del festival: encontrarnos alrededor de la palabra, aunque nuestras lenguas o lugares de origen sean diferentes”. Asimismo, recordó la apuesta municipal por sacar los actos a la calle para que la cultura forme parte de la vida cotidiana, invitando a los asistentes a disfrutar del fin de fiesta con caspellets y mistela.

En el ecuador del II Festival Literario

Este acto se enmarca dentro de la programación del II Festival Literario ‘Literatura a la fresca’, impulsado conjuntamente por las concejalías de Cultura e Igualdad y la asociación Clásicas y Modernas. El certamen dio su pistoletazo de salida oficial con la inauguración de Art al Carrer, que adorna los balcones del centro urbano (avenida de Alicante y calles La Pau y Mayor) con 101 obras pictóricas de arte feminista. La muestra, cedida por la Associació de Dones de Picanya, cobra este año un cariz sumamente emotivo al tratarse de lienzos, algunos de ellos, rescatados tras las inundaciones de la DANA de octubre de 2024.

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Tras la velada literaria del lunes dedicada a la literatura y cultura popular local, con la entrega de premios y lectura de relatos ganadores, de rondallas y cuentos del pueblo; y el éxito del acto de anoche, la programación del festival continuará en los próximos días con propuestas como el recital itinerante de poesía ‘Poemas en las calles, creaciones artísticas que hablan' (jueves 20 de agosto) y la jornada de clausura el viernes 21 de agosto en el Centre Social, que acogerá el espacio ‘Veus del nostre poble’, la conmemoración a Francesc Almela i Vives como Escritor del Año 2026 de la AVL y la mesa redonda ‘Cuando nuestra Marina se convierte en Alta literatura’, con Mar Busquets, Pepa Guardiola y Elvira Cambrils.