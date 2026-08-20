Entra la tormenta en la Marina Alta y se desata un incendio forestal en Llíber

Súbito cambio de tiempo. El cielo se ha puesto negrísimo de repente en la Marina Alta y se ha desatado una fuerte tormenta eléctrica. Un rayo podría ser el origen de un incendio que se ha declarado en una ladera forestal de Llíber, en la Vall de Pop. El fuego estaría cerca de Benissa. La extinción se enfrenta a las adversidades del tiempo. La tormenta ha cerrado los cielos (difícil combatir las llamas desde el aire). No obstante, los bomberos han logrado estabilizar el incendio a las 20.18 horas.

Ha empezado a llover. Son chaparrones. En Dénia y Xàbia, las playas se han quedado vacías en un instante. Los bañistas han recogido nada más intuir que el tiempo iba a cambiar de un momento a otro. También han empezado a soplar fuertes rachas de viento.

Caída de casi 20 grados de las temperaturas

Las temperaturas han caído rápidamente. Se han desplomado. Ahora en Pego, donde el termómetro ha rozado los 40 grados, hay 21 grados (datos de Avamet). La racha más fuerte de viento ha sido, de momento, de 91 km/h en la Granadella de Xàbia.

Noticias relacionadas

Ahora mismo lo que más preocupa es la evolución del incendio de Llíber. La lluvia y la humedad pueden ser aliados para sofocarlo.