Herido grave el dueño de un lavadero de coches de Xàbia al caerle encima una puerta corredera

La tormenta que se ha desatado esta tarde en la Marina Alta ha dejado un herido grave. Al dueño de un lavadero de coches de Xàbia le ha caído encima la puerta corredera de su negocio. Se ha llevado un fuerte impacto en la cabeza y el pecho. Un equipo médico del SAMU lo está trasladando al hospital de Dénia.

El fuerte viento ha sacado del carril la puerta. El dueño ha intentado meterla en la guía. Ha tenido la mala suerte de que le ha caído encima. Han acudido patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil y el equipo médico del SAMU, que ha estabilizado al herido y lo está trasladando de urgencia al hospital.

Los bomberos retiran el alumbrado de fiestas que ha caído; la plaza se ha cerrado al tráfico / A. P. F.

Es el incidente más grave que deja una tormenta que ha causado la caída de árboles. En Xàbia, también ha caído un alumbrado de fiestas en la plaza Adolfo Suárez, en el puerto. Los bomberos lo están retirando. La plaza está cerrada al tráfico.

Noticias relacionadas

Un incendio en Llíber por un rayo

La tormenta ha estado acompañada de intenso aparato eléctrico. Un rayo es la posible causa del incendio forestal que se ha originado en Llíber. Los bomberos ya han logrado estabilizarlo. Las condiciones son buenas para extinguirlo lo más pronto posible.