Les VI Jornades Culturals de la Fundació Família Costa i Costa ompliran Pedreguer de música, literatura i arts escèniques
La sisena edició de les jornades desplegarà, del 22 d’agost al 6 de setembre, una programació plural i diversa dedicada a la cultura, la creació contemporània i la llengua.
La cultura tornarà a ocupar un lloc central a Pedreguer amb la celebració de les VI Jornades Culturals de la Fundació Família Costa i Costa, una cita que, del 22 d’agost al 6 de setembre, desplegarà una programació diversa i transversal, amb la música, la literatura, el teatre i la cultura en valencià com a principals protagonistes.
Al llarg de dues setmanes, les jornades convertiran la plaça de l’Amistat i la Pèrgola de la Fundació Família Costa i Costa en espais de trobada, reflexió i celebració cultural. Una proposta que combina veus consolidades i noves mirades, creació literària i escènica, música i activitats per a diferents públics.
L’inici de les jornades tindrà lloc el dissabte 22 d’agost, a la plaça de l’Amistat, amb una festa de presentació que reunirà dos projectes musicals de personalitat ben diferenciada. D’una banda, Thee Cha Cha Chas, el duo de Melbourne afincat a València que presentarà Temple of Myrth, el seu primer LP, una proposta de garage punk rock n’ roll. De l’altra, Mox, banda de rock alternatiu i folk nascuda a Puçol, que arriba a les jornades avalada pel Premi Ovidi 2025 al millor disc de rock per Paret mitgera.
La etnografia i la poesia prendran el relleu el divendres 28 d’agost, amb la presentació de "Gent de carro", de Quico Llopis, en una conversa acompanyada per l’editora Núria Sendra. Publicada per Edicions del Bullent i guardonada amb el Premi Bernat Capó 2025, l’obra serà el punt de partida d’una jornada que continuarà amb "Ciudad sin sueño", un recital musicalitzat a càrrec de l’actriu Fuensanta López i el pianista Josep Vidal, a partir de l’univers de "Poeta en Nueva York", de Federico García Lorca.
El dissabte 29 d’agost, la Pèrgola acollirà una nova jornada dedicada al llibre i a la memòria. La fireta de novetats editorials en valencià, a càrrec de Paper d’Arròs, Llibres, donarà pas a la presentació de "La memòria del marbre", de Josep Franco, obra distingida amb el Premi Maria la Jabalina de Memòria Democràtica, de la Institució Alfons el Magnànim. La jornada es completarà amb el teatre de La Col·lectiva, que presentarà "L’heura desfàra els marges. Masovera 1948", una proposta escènica nascuda des de la comarca dels Ports.
Les arts escèniques i la paraula continuaran sent protagonistes el diumenge 30 d’agost. La companyia La Matallina presentarà "Joc de remembrança", una peça de teatre d’objectes per a adults inspirada en "Matèria de Bretanya", de Carmelina Sánchez-Cutillas. La jornada es completarà amb Amor particular i narratoheretgies, una proposta de Juli Capilla i Mercè Climent, publicada per Lletra Impresa Edicions.
El programa reservarà també un espai per a la creació compartida i el públic familiar. Així, el divendres 4 de setembre, es realitzarà el contacontes "El gat Borat", d’Anne Redheart, mentre que les xiquetes i els xiquets podran participar en un taller de dibuix al voltant del llibre "Cinc en un llit", d’Anna Roig Llabata, publicat per Edicions del Bullent.
Defensa i dignificació de la llengua
La defensa i la dignificació de la llengua seran el fil conductor del dissabte 5 de setembre, amb la presentació de "Un país de llengua. Històries de dignificació del valencià", de Josep Daniel Climent, que estarà acompanyat per l’editor Josep Vicent Miralles. La jornada culminarà amb la música del grup alcoià Júlia, que presentarà el seu darrer treball "Oscil·lobatent".
Les jornades arribaran a la seua cloenda el diumenge 6 de setembre amb la presentació de "Malpaís", de Jota Martínez Galiana de l’editorial Austrohongaresa de Vapors. El punt final a aquesta sisena edició el posarà l'actuació de Jordi Sapena, reconegut músic i compositor valencià —exmembre de La Habitación Roja—, que presentarà el seu projecte en solitari, Salve Monstera.
Amb aquesta sisena edició, les Jornades Culturals de la Fundació Família Costa i Costa es reafirmen com una cita plenament consolidada en el calendari cultural. Fidel al seu compromís de mantenir un tracte pròxim i una programació d'alta qualitat, la iniciativa busca continuar sent el punt de trobada de referència per a tota la ciutadania de la Marina Alta, bategant al ritme de la literatura, la música i les arts escèniques en la nostra llengua.
Les VI Jornades Culturals 2026 estan organitzades per la Fundació Família Costa i Costa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pedreguer.
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