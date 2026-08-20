Los nubarrones vacían las playas de la Marina Alta

Los turistas ya saben cómo las gastan las tormentas en la Marina Alta. La de la semana pasada dejó un reguero de rescates en el mar en Xàbia y el Poble Nou de Benitatxell. El cielo hoy se ha nublado. Y los nubarranes han vaciado las playas. En la de l'Arenal de Xàbia, ondea la bandera amarilla en previsión de que se desate la tormenta. De momento, el día gris y el mar está en calma. Los bañistas que han elegido quedarse en la playa hasta que empiece a llover se están bañando a sus anchas. La playa está medio vacía. Eso es algo insólito un 20 de agosto. En las calas ocurre lo mismo. Resisten los bañistas que se resisten a que la previsión meteorológica les arruine un día de playa.

La Caleta insualmente vacía de bañistas y de embarcaciones / A. P. F.

Las temperaturas siguen siendo hoy elevadísimas. La máxima se ha registrado en Pego con 39,3º (datos de Avamet). En el Ràfol d'Almúnia, se ha llegado a los 38,9. Mientras, en Dénia, la brisa del mar no atempera el calor. En la zona de Joan Chabás, el termómetro ha llegado a los 38,8º. Mientras, en puntos del litoral donde el efecto corrector del mar debería amortiguar el calor (el problema es que el Mediterráneo está recalentado), se están dando temperaturas excepcionalmente altas. En el Club Náutico, se han alcanzado los 38,8º y en les Rotes se ha llegado a los 38,7º.

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Fuertes vientos

Pero quizá hoy el fenómeno más destacado es el viento. En zonas elevadas de la Marina Alta, se han registrado rachas velocísimas. En Toix-Mascarat, en Calp, ha habido una racha de 86 km/h; en el Puig de la Llorença, en Benitatxell, y en el Cap de la Nau, en Xàbia, las ráfagas han llegado a los 85 km/h.