El gran susto del día: arde un coche en una gasolinera de Dénia

Entre los incidentes de la tormenta y los accidentes e incendios, ha sido una tarde de emergencias encadenadas en la Marina Alta. Uno de los sustos más grandes se ha vivido en Dénia. Un coche, en concreto un Citroën Méhari, se ha prendido fuego cuando iba a repostar en la gasolinera de la partida de Sorts de la Mar (el nuevo barrio de Dénia, cerca del instituto). Las llamas eran muy virulentas. Salía un denso humo negro. El vehículo ha quedado totalmente destrozado. Existía el peligro de que el fuego afectara gravemente a la estación de servicio.

Los bomberos del parque de Dénia han sofocado rápidamente las llamas. El humo ha tiznado el techado de la gasolinera. Los daños han sido los menos posibles. El Méhari ha quedado carbonizado, sí, pero un incendio en una gasolinera, en un negocio que tiene grandes tanques enterrados de combustible (están bien aislados), siempre da mucho miedo.

Una gran rama se ha tronchado y ha caído sobre un coche estacionado en Dénia / Levante-EMV

No ha sido el único incidente en Dénia. La tormenta ha derribado árboles y ramas. Hay coches dañados. También han acudido los bomberos.

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