El gran susto del día: arde un coche en una gasolinera de Dénia
Los bomberos han apagado rápidamente el fuego, que ha destruido el vehículo, un Méhari, y han evitado que afectara a la estación de repostaje
Entre los incidentes de la tormenta y los accidentes e incendios, ha sido una tarde de emergencias encadenadas en la Marina Alta. Uno de los sustos más grandes se ha vivido en Dénia. Un coche, en concreto un Citroën Méhari, se ha prendido fuego cuando iba a repostar en la gasolinera de la partida de Sorts de la Mar (el nuevo barrio de Dénia, cerca del instituto). Las llamas eran muy virulentas. Salía un denso humo negro. El vehículo ha quedado totalmente destrozado. Existía el peligro de que el fuego afectara gravemente a la estación de servicio.
Los bomberos del parque de Dénia han sofocado rápidamente las llamas. El humo ha tiznado el techado de la gasolinera. Los daños han sido los menos posibles. El Méhari ha quedado carbonizado, sí, pero un incendio en una gasolinera, en un negocio que tiene grandes tanques enterrados de combustible (están bien aislados), siempre da mucho miedo.
No ha sido el único incidente en Dénia. La tormenta ha derribado árboles y ramas. Hay coches dañados. También han acudido los bomberos.
Grave accidente en Xàbia
Mientras, en Xàbia el accidente más grave ha sido el que ha sufrido el dueño de un negocio de lavado de coches. El fuerte viento ha sacado del carril una puerta metálica corredera. Ha intentado meterla en la guía y le ha caído encima. Un equipo médico del SAMU lo ha estabilizado y trasladado al hospital de Dénia.
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