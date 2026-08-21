Milagro en Marqués de Campo de Dénia: se desploma una gran rama de un platanero sobre una terraza y nadie resulta herido

Día radiante y cielo despejado. Pero una tormenta tan súbita y furiosa como la que se desató la tarde de ayer también deja daños con efecto retardado. Quienes paseaban hoy, sobre las 13 horas, por la calle Marqués de Campo, la gran arteria comercial y turística de Dénia, se han llevado un buen susto cuando han oído un fuerte crujido. Se ha tronchado una gran rama de uno de los plataneros que da frondosa sombra a esta histórica calle. Se ha tronchado y ha caído sobre la terraza de una heladería.

La rama, de gran tamaño, ha tirado una mesa y varias sillas de la terraza de la heladería / Levante-EMV

La rama se ha desplomado sobre una sombrilla. La ha chafado. También ha tirado una mesa y varias sillas. Que nadie haya resultado herido tiene dimensión casi de milagro. A esa hora perfectamente podía haber habido clientes sentados en la mesa tomándose un helado. La rama pesa lo suyo.

En seguida ha llegado la Policía Local y ha precintado la rama. Los vecinos y turistas se echaban las manos a la cabeza. Todos coincidían en que ha sido una suerte tremenda que nadie estuviera sentado en esa mesa.

Vecinos y turistas que paseaban por Marqués de Campo se han echado las manos a la cabeza / Levante-EMV

El contraste del calor extremo y el estrés hídrico y de la súbita tormenta

Parece claro que la rama se ha tronchado al quedar dañada por la tormenta de ayer (fuerte viento y chaparrón). Además, desde el ayuntamiento se ha precisado que los árboles sufren estrés hídrico. Estos días de asfixiante calor las fibras se han secado. Luego, el cambio brusco de temparaturas y la lluvia han provocado que esas fibras se rompieran y que la rama se tronchara.

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No obstante, se realizará una nueva inspección de todos los árboles de Marqués de Campo para cerciorarse de que no hay peligro de que caigan más ramas sobre la vía pública. Ayer, en plena tormenta, se desplomaron ramas en otras zonas de Dénia sobre vehículos estacionados. Otro incidente fue el del incendio de un coche en una gasolinera.