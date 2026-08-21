Dos mujeres resultan heridas al colisionar de cara sus coches en la N-332 en Pedreguer
Los bomberos han liberado a la mujer que iba en el vehículo que ha quedado más dañado; el otro se ha salido de la calzada
Esta siendo un verano trágico en las carreteras de la Marina Alta. Esta tarde ha ocurrido un nuevo accidente en la N-332, esta vez en la recta de Pedreguer. Dos coches han chocado de cara. Dos mujeres han resultado heridas. La que iba en el vehículo que ha quedado más dañado ha tenido que ser liberada por los bomberos. Mientras, el otro coche ha terminado fuera de la carretera, en la maleza.
Los sanitarios (una ambulancia del SAMU y otra de SVB) han estabilizado a las heridas, que en principio no presentan lesiones de gravedad, y las han trasladado al hospital de Dénia.
También en Pedreguer, pero en la AP-7, ocurrió este miércoles un gravísimo accidente. Colisionaron un coche y una moto. Falleció una mujer de 34 años. Mientras, el El pasado 8 de agosto dos coches colisionaron frontalmente en la circunvalación de la N-332 en Benissa. Fallecieron una joven de 19 años y un hombre de 65. Resultaron heridos de gravedad otro varón de 27 años y un niño de 9.
- Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
- Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
- Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
- La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
- Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
- Aíslan y apartan de su entorno a una anciana de 91 años en Calp para apoderarse de todo su patrimonio: le sisaron 20.000 euros y la obligaron a cambiar el testamento
- Un ciclista de 52 años se da una fuerte caída en Xàbia y uno de los compañeros que lo asistía sufre una lipotimia
- Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells