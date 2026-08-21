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Dos mujeres resultan heridas al colisionar de cara sus coches en la N-332 en Pedreguer

Los bomberos han liberado a la mujer que iba en el vehículo que ha quedado más dañado; el otro se ha salido de la calzada

Los bomberos han tenido que liberar a la mujer que iba en el coche que ha quedado más dañado por el impacto

Los bomberos han tenido que liberar a la mujer que iba en el coche que ha quedado más dañado por el impacto / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pedreguer

Esta siendo un verano trágico en las carreteras de la Marina Alta. Esta tarde ha ocurrido un nuevo accidente en la N-332, esta vez en la recta de Pedreguer. Dos coches han chocado de cara. Dos mujeres han resultado heridas. La que iba en el vehículo que ha quedado más dañado ha tenido que ser liberada por los bomberos. Mientras, el otro coche ha terminado fuera de la carretera, en la maleza.

El vehículo que se ha salido, tras el impacto, de la calzada y ha terminado en la maleza

El vehículo que se ha salido, tras el impacto, de la calzada y ha terminado en la maleza / Levante-EMV

Los sanitarios (una ambulancia del SAMU y otra de SVB) han estabilizado a las heridas, que en principio no presentan lesiones de gravedad, y las han trasladado al hospital de Dénia.

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También en Pedreguer, pero en la AP-7, ocurrió este miércoles un gravísimo accidente. Colisionaron un coche y una moto. Falleció una mujer de 34 años. Mientras, el El pasado 8 de agosto dos coches colisionaron frontalmente en la circunvalación de la N-332 en Benissa. Fallecieron una joven de 19 años y un hombre de 65. Resultaron heridos de gravedad otro varón de 27 años y un niño de 9.

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