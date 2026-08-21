Rescatan en Xàbia a un buitre que ha quedado atrapado en un chalé durante la tormenta
Un agente lo ha capturado con una sábana con total delicadeza y sin causarle ningún daño
Es un ejemplar joven y está anillado; este viernes lo recogerán los técnicos del Centro de Recuperación de Aves
Tormentas tan súbitas como la de esta tarde y con intensos chaparrones, fuertes vientos y mucha pirotecnia de rayos y truenos despistan y desorientan a todos, también a los animales. Un buitre ha terminado atrapado en un chalé de la urbanización Putxol de Xàbia. Se ha colado en el patio. Estaba totalmente empapado y asustado. No podía levantar el vuelo. Es un ejemplar joven.
Los dueños del chalé han avisado a la Policía Local. Los agentes han rescatado al ave con muchísimo tacto. Un agente le ha echado una sábana por encima. Lo ha recogido con delicadeza y lo ha metido en una caja. Le ha destapado la cabeza. Los policías han tomado nota del número de la anilla. Han avisado al Centro de Recuperación de Aves de la Generalitat Valenciana, cuyos veterinarios acudirán mañana a Xàbia y se llevarán el buitre.
Estas aves no se suelen dejar ver por la costa de la Marina Alta. No obstante, el día ha sido de tantas tormentas aquí y allá que es fácil que se haya despistado y separado de la bandada de buitres. Ha terminado en Xàbia, en un chalé que está próximo a la Plana, una partida rural que se halla dentro del parque natural del Montgó.
El plumaje, empapado
El ave está en aparente buen estado. Tenía el plumaje tan empapado que no podía desplegar las alas y echar a volar. Se recuperará pronto y los expertos la reintroducirán en su hábitat.
La tormenta ha dejado en la Marina Alta un reguero de incidentes. Policías, bomberos y sanitarios se han enfrentado a accidentes de tráfico, accidentes relacionados con la tormenta, incendios originados por los rayos, árboles caídos, el susto del coche que se ha prendido fuego en una gasolinera de Dénia... Los agentes de Xàbia han tenido también que demostrar su pericia para rescatar con mucho tiento a un buitre desorientado.
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