Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja Comunitat ValencianaReventón húmedo AlziraTormenta ValenciaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaCaída palmera El PerellonetIncendio Tavernes de la Valldigna
instagramlinkedin

Rescatan en Xàbia a un buitre que ha quedado atrapado en un chalé durante la tormenta

Un agente lo ha capturado con una sábana con total delicadeza y sin causarle ningún daño

Es un ejemplar joven y está anillado; este viernes lo recogerán los técnicos del Centro de Recuperación de Aves

El agente sostiene al buitre, que es un ejemplar joven y está anillado

El agente sostiene al buitre, que es un ejemplar joven y está anillado / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Tormentas tan súbitas como la de esta tarde y con intensos chaparrones, fuertes vientos y mucha pirotecnia de rayos y truenos despistan y desorientan a todos, también a los animales. Un buitre ha terminado atrapado en un chalé de la urbanización Putxol de Xàbia. Se ha colado en el patio. Estaba totalmente empapado y asustado. No podía levantar el vuelo. Es un ejemplar joven.

El tacto con el que la Policía de Xàbia ha rescatado a un buitre atrapado en un chalé (vídeo)

El tacto con el que la Policía de Xàbia ha rescatado a un buitre atrapado en un chalé (vídeo)

Alfons Padilla

Los dueños del chalé han avisado a la Policía Local. Los agentes han rescatado al ave con muchísimo tacto. Un agente le ha echado una sábana por encima. Lo ha recogido con delicadeza y lo ha metido en una caja. Le ha destapado la cabeza. Los policías han tomado nota del número de la anilla. Han avisado al Centro de Recuperación de Aves de la Generalitat Valenciana, cuyos veterinarios acudirán mañana a Xàbia y se llevarán el buitre.

Estas aves no se suelen dejar ver por la costa de la Marina Alta. No obstante, el día ha sido de tantas tormentas aquí y allá que es fácil que se haya despistado y separado de la bandada de buitres. Ha terminado en Xàbia, en un chalé que está próximo a la Plana, una partida rural que se halla dentro del parque natural del Montgó.

El plumaje, empapado

El ave está en aparente buen estado. Tenía el plumaje tan empapado que no podía desplegar las alas y echar a volar. Se recuperará pronto y los expertos la reintroducirán en su hábitat.

Noticias relacionadas

La tormenta ha dejado en la Marina Alta un reguero de incidentes. Policías, bomberos y sanitarios se han enfrentado a accidentes de tráfico, accidentes relacionados con la tormenta, incendios originados por los rayos, árboles caídos, el susto del coche que se ha prendido fuego en una gasolinera de Dénia... Los agentes de Xàbia han tenido también que demostrar su pericia para rescatar con mucho tiento a un buitre desorientado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
  2. Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
  3. Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
  4. La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
  5. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  6. Aíslan y apartan de su entorno a una anciana de 91 años en Calp para apoderarse de todo su patrimonio: le sisaron 20.000 euros y la obligaron a cambiar el testamento
  7. Un ciclista de 52 años se da una fuerte caída en Xàbia y uno de los compañeros que lo asistía sufre una lipotimia
  8. Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells

Rescatan en Xàbia a un buitre que ha quedado atrapado en un chalé durante la tormenta

Rescatan en Xàbia a un buitre que ha quedado atrapado en un chalé durante la tormenta

Dos mujeres resultan heridas al colisionar de cara sus coches en la N-332 en Pedreguer

Dos mujeres resultan heridas al colisionar de cara sus coches en la N-332 en Pedreguer

El gran susto del día: arde un coche en una gasolinera de Dénia

El gran susto del día: arde un coche en una gasolinera de Dénia

Herido grave el dueño de un lavadero de coches de Xàbia al caerle encima una puerta corredera

Herido grave el dueño de un lavadero de coches de Xàbia al caerle encima una puerta corredera

Entra la tormenta en la Marina Alta y se desata un incendio forestal en Llíber

Entra la tormenta en la Marina Alta y se desata un incendio forestal en Llíber

Los nubarrones vacían las playas de la Marina Alta

Los nubarrones vacían las playas de la Marina Alta

Llegan las lluvias y toda esta basura del "botellón" de Xàbia acabará en el mar

Llegan las lluvias y toda esta basura del "botellón" de Xàbia acabará en el mar

Rescatan y llevan sanos y salvos al Moraig a tres bañistas que hacían paddle surf y a los que la corriente arrastraba

Rescatan y llevan sanos y salvos al Moraig a tres bañistas que hacían paddle surf y a los que la corriente arrastraba
Tracking Pixel Contents