Benitatxell intensifica la vigilancia e impondrá sanciones de hasta 800 euros contra el vertido descontrolado de residuos
El consistorio activará operativos especiales de control e inspección ante el aumento de conductas incívicas relacionadas con el abandono de enseres y basura fuera de los contenedores y papeleras
El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque de vigilancia e inspección para frenar y erradicar las conductas incívicas asociadas al vertido descontrolado de residuos en la vía pública. Tras detectar un incremento recurrente de infracciones de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, el consistorio ha decidido intensificar la presencia policial y aplicar de forma firme el régimen sancionador, que contempla multas de entre 150 y 800 euros.
A pesar de las continuas campañas informativas, avisos directos e instalación de cartelería preventiva en los puntos más conflictivos del municipio, las autoridades locales han constatado que se siguen repitiendo de manera incívica dos conductas principales: el depósito de bolsas de basura en la vía pública cerca de las papeleras, no destinadas a este fin, y el abandono descontrolado de muebles, trastos y enseres en las zonas de contenedores.
Para atajar esta problemática de incivismo e imagen pública, se activarán operativos especiales de vigilancia y control que se centrarán en la inspección de áreas críticas y puntos negros detectados en el término municipal. El consistorio recuerda que la tolerancia ante estas actitudes será nula y remarca que las sanciones por dejar bolsas fuera del contenedor arrancan en 150 euros, alcanzando los 800 euros para el vertido descontrolado de enseres y muebles.
El objetivo principal es garantizar la convivencia, la salubridad y el respeto por el medio ambiente y la imagen del municipio, protegiendo el bienestar de la inmensa mayoría de vecinos y vecinas que sí hacen un uso responsable de los servicios.
Basta con llamar al servicio de recogida o utilizar los ecoparques
Desde el consistorio se hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva y se recuerda que el municipio dispone de alternativas gratuitas y reguladas para depositar residuos sin recurrir a vertidos ilegales:
- Servicio de recogida de voluminosos a domicilio: un servicio gratuito y cómodo para enseres grandes, disponible mediante cita previa a través de https://residus.poblenet.es/ o enviando un WhatsApp al número 652 816 650.
- Ecoparque municipal (Camí de la Torra s/n): un espacio para el depósito de residuos especiales —electrodomésticos, ropa, aceites, baterías, etc.— con el siguiente horario:
- Lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 h y de 16:30 a 18:00 h.
- Sábados: de 9:00 a 13:00 h.
- Ecoparque móvil del Consorci Mare: unidad itinerante que visita el municipio todos los lunes, en horario de 10:00 a 18:00 h, para facilitar el reciclaje de residuos especiales sin tener que desplazarse al ecoparque fijo. Está situado en el parking de la calle de los Furs.
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