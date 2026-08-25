Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido puertoPatrullas Malva-rosaPuçolAlerta amarillaFallecidos por calorRadiografía del monteUn beso y una flor Nino Bravo
instagramlinkedin

Benitatxell intensifica la vigilancia e impondrá sanciones de hasta 800 euros contra el vertido descontrolado de residuos

El consistorio activará operativos especiales de control e inspección ante el aumento de conductas incívicas relacionadas con el abandono de enseres y basura fuera de los contenedores y papeleras

Enseres domésticos arrojados junto a los contenedores

Enseres domésticos arrojados junto a los contenedores / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

El Poble Nou de Benitatxell

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque de vigilancia e inspección para frenar y erradicar las conductas incívicas asociadas al vertido descontrolado de residuos en la vía pública. Tras detectar un incremento recurrente de infracciones de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, el consistorio ha decidido intensificar la presencia policial y aplicar de forma firme el régimen sancionador, que contempla multas de entre 150 y 800 euros.

A pesar de las continuas campañas informativas, avisos directos e instalación de cartelería preventiva en los puntos más conflictivos del municipio, las autoridades locales han constatado que se siguen repitiendo de manera incívica dos conductas principales: el depósito de bolsas de basura en la vía pública cerca de las papeleras, no destinadas a este fin, y el abandono descontrolado de muebles, trastos y enseres en las zonas de contenedores.

Bolsas de basuras tiradas junto a una papelera

Bolsas de basuras tiradas junto a una papelera / Levante-EMV

Para atajar esta problemática de incivismo e imagen pública, se activarán operativos especiales de vigilancia y control que se centrarán en la inspección de áreas críticas y puntos negros detectados en el término municipal. El consistorio recuerda que la tolerancia ante estas actitudes será nula y remarca que las sanciones por dejar bolsas fuera del contenedor arrancan en 150 euros, alcanzando los 800 euros para el vertido descontrolado de enseres y muebles.

Palés de obra sacados de una furgoneta para depositarlos indebidamente junto a contenedores

Palés de obra sacados de una furgoneta para depositarlos indebidamente junto a contenedores / Levante-EMV

El objetivo principal es garantizar la convivencia, la salubridad y el respeto por el medio ambiente y la imagen del municipio, protegiendo el bienestar de la inmensa mayoría de vecinos y vecinas que sí hacen un uso responsable de los servicios.

Basta con llamar al servicio de recogida o utilizar los ecoparques

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva y se recuerda que el municipio dispone de alternativas gratuitas y reguladas para depositar residuos sin recurrir a vertidos ilegales:

Noticias relacionadas

  • Servicio de recogida de voluminosos a domicilio: un servicio gratuito y cómodo para enseres grandes, disponible mediante cita previa a través de https://residus.poblenet.es/ o enviando un WhatsApp al número 652 816 650.
  • Ecoparque municipal (Camí de la Torra s/n): un espacio para el depósito de residuos especiales —electrodomésticos, ropa, aceites, baterías, etc.— con el siguiente horario:
  • Lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 h y de 16:30 a 18:00 h.
  • Sábados: de 9:00 a 13:00 h.
  • Ecoparque móvil del Consorci Mare: unidad itinerante que visita el municipio todos los lunes, en horario de 10:00 a 18:00 h, para facilitar el reciclaje de residuos especiales sin tener que desplazarse al ecoparque fijo. Está situado en el parking de la calle de los Furs.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pierde el control en una curva en pleno casco urbano de Xàbia y se estrella contra varios coches aparcados
  2. Dos fallecidos y dos heridos graves, entre ellos un niño de 9 años, en un accidente de tráfico en Benissa
  3. Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
  4. La tormenta atrapa en el mar a dos bañistas que hacían paddle surf en el Moraig: rescatados tras dos horas de búsqueda y angustia
  5. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  6. Aíslan y apartan de su entorno a una anciana de 91 años en Calp para apoderarse de todo su patrimonio: le sisaron 20.000 euros y la obligaron a cambiar el testamento
  7. Un ciclista de 52 años se da una fuerte caída en Xàbia y uno de los compañeros que lo asistía sufre una lipotimia
  8. Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells

Benitatxell intensifica la vigilancia e impondrá sanciones de hasta 800 euros contra el vertido descontrolado de residuos

Benitatxell intensifica la vigilancia e impondrá sanciones de hasta 800 euros contra el vertido descontrolado de residuos

"Nos quitaba el sueño no poder despedirnos en Pego": la Gossa Sorda dará su último concierto, el del "aquelarre", el 11 de octubre en su pueblo

"Nos quitaba el sueño no poder despedirnos en Pego": la Gossa Sorda dará su último concierto, el del "aquelarre", el 11 de octubre en su pueblo

Otro terrible accidente en la AP-7 en Ondara: una chica de Luxemburgo resulta herida de gravedad en una colisión frontal de dos coches

Otro terrible accidente en la AP-7 en Ondara: una chica de Luxemburgo resulta herida de gravedad en una colisión frontal de dos coches

Xàbia tiene una gran pista de atletismo junto al mar... y no lo sabe

Xàbia tiene una gran pista de atletismo junto al mar... y no lo sabe

Rosa Cardona: "Xàbia no quiere dejar de ser turística; quiere seguir siendo turística sin dejar de ser Xàbia"

Rosa Cardona: "Xàbia no quiere dejar de ser turística; quiere seguir siendo turística sin dejar de ser Xàbia"

El extraño fenómeno que se está dando en las playas de Xàbia: el mar se retira y se seca

El extraño fenómeno que se está dando en las playas de Xàbia: el mar se retira y se seca

Nuevo accidente náutico: sufre en la costa de Llebeig cortes con la hélice de la barca que había alquilado en Calp

Nuevo accidente náutico: sufre en la costa de Llebeig cortes con la hélice de la barca que había alquilado en Calp

Benissa en Corto transforma la nueva plaza del Ayuntamiento en un escenario de película

Benissa en Corto transforma la nueva plaza del Ayuntamiento en un escenario de película
Tracking Pixel Contents