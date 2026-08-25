Benitatxell intensifica la vigilancia e impondrá sanciones de hasta 800 euros contra el vertido descontrolado de residuos

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque de vigilancia e inspección para frenar y erradicar las conductas incívicas asociadas al vertido descontrolado de residuos en la vía pública. Tras detectar un incremento recurrente de infracciones de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, el consistorio ha decidido intensificar la presencia policial y aplicar de forma firme el régimen sancionador, que contempla multas de entre 150 y 800 euros.

A pesar de las continuas campañas informativas, avisos directos e instalación de cartelería preventiva en los puntos más conflictivos del municipio, las autoridades locales han constatado que se siguen repitiendo de manera incívica dos conductas principales: el depósito de bolsas de basura en la vía pública cerca de las papeleras, no destinadas a este fin, y el abandono descontrolado de muebles, trastos y enseres en las zonas de contenedores.

Bolsas de basuras tiradas junto a una papelera / Levante-EMV

Para atajar esta problemática de incivismo e imagen pública, se activarán operativos especiales de vigilancia y control que se centrarán en la inspección de áreas críticas y puntos negros detectados en el término municipal. El consistorio recuerda que la tolerancia ante estas actitudes será nula y remarca que las sanciones por dejar bolsas fuera del contenedor arrancan en 150 euros, alcanzando los 800 euros para el vertido descontrolado de enseres y muebles.

Palés de obra sacados de una furgoneta para depositarlos indebidamente junto a contenedores / Levante-EMV

El objetivo principal es garantizar la convivencia, la salubridad y el respeto por el medio ambiente y la imagen del municipio, protegiendo el bienestar de la inmensa mayoría de vecinos y vecinas que sí hacen un uso responsable de los servicios.

Basta con llamar al servicio de recogida o utilizar los ecoparques

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la responsabilidad colectiva y se recuerda que el municipio dispone de alternativas gratuitas y reguladas para depositar residuos sin recurrir a vertidos ilegales:

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