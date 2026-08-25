Rosa Cardona: "Xàbia no quiere dejar de ser turística; quiere seguir siendo turística sin dejar de ser Xàbia"

-¿Cómo está llevando el verano como alcaldesa ahora que llega a su fin? ¿Qué reflexión o decisión es la primera que le viene a la mente?

Hay que tratar de limitar el aforo de las calas emblemáticas como Granadella y Portitxol. Es una cuestión de responsabilidad y de protección de nuestros espacios naturales. No podemos permitir que determinados enclaves soporten una presión que está muy por encima de su capacidad real. El objetivo no es cerrar Xàbia ni impedir que nadie disfrute de nuestras calas, sino garantizar que puedan seguir disfrutándose en buenas condiciones, tanto ahora como dentro de diez o veinte años.

Tenemos que entender que la capacidad de un espacio natural es limitada y que la protección de estos lugares debe estar por encima de cualquier modelo turístico basado exclusivamente en acumular visitantes. Este otoño tras ser estudiado tecnicamente el asunto trasladaré una propuesta de consenso al resto de coorporación municipal. Es necesario.

-¿Y qué papel tendrían los vecinos o residentes de Xàbia en ese sistema de regulación?

Los vecinos tendrían un aforo reservado en estas calas. Me parece de justicia. Los vecinos de Xàbia viven aquí, pagan sus impuestos y tienen que poder disfrutar de su propio municipio y de sus espacios naturales.

No podemos llegar a una situación en la que un vecino de Xàbia no pueda acceder a una cala de su municipio porque está completamente saturada. La regulación debe tener en cuenta esa realidad y garantizar que los residentes tengan su espacio.

-¿Por qué considera necesaria esta regulación?

Los vecinos pagamos unos impuestos para unos servicios de calidad que se ven afectados por un exceso de aforo turístico. Cuando tenemos una presión de visitantes muy superior a la capacidad de nuestros espacios, la repercusión no se queda únicamente en la cala. Afecta a la movilidad, a la limpieza, a la seguridad, al mantenimiento, al agua, a los residuos y, en definitiva, a la calidad de vida de quienes viven aquí durante todo el año.

Xàbia tiene que poder recibir turismo, porque el turismo es una parte fundamental de nuestra economía, pero también tenemos que garantizar que ese turismo sea compatible con la vida cotidiana de nuestros vecinos.

-¿Xàbia está preparada para recibir tanta gente principalmente en agosto?

Xàbia tiene previsiones para la llegada del verano pero en los últimos años se ha visto sobredimensionado por un turismo de cala, sin pernoctación y de bajo consumo económico. Nuestro municipio siempre ha sido un destino turístico y queremos seguir siéndolo, pero tenemos que decidir qué tipo de turismo queremos.

No es lo mismo un visitante que viene a conocer Xàbia, consume en nuestros comercios, restaurantes y empresas, pernocta y disfruta de todo lo que ofrece el municipio, que una concentración masiva de personas que se desplazan a una cala durante unas horas con su nevera y generan una presión enorme sobre un espacio natural limitado.

Tenemos que evolucionar hacia un modelo turístico más equilibrado, sostenible y respetuoso con el territorio.

La alcaldesa, en uno de los lugares más emblemáticos de Xàbia, la playa de la Grava / Levante-EMV

-También hemos observado este verano contenedores vacíos con basura por el suelo, ¿tiene previsto algo para solventar estos hechos?

Vamos a tomar medidas con el turismo irrespetuoso. Habrá un endurecimiento de las sanciones. Xàbia es un municipio abierto y hospitalario, pero ser hospitalarios no significa permitirlo todo.

Quien venga a disfrutar de Xàbia será bienvenido, pero quien ensucie, moleste, incumpla las normas, ponga en riesgo a otras personas o dañe nuestros espacios naturales tendrá que asumir las consecuencias. Vamos a reforzar la vigilancia y vamos a actuar con firmeza frente a los comportamientos incívicos.

La convivencia y el respeto tienen que ser una obligación para todos.

Vamos a tomar medidas con el turismo irrespetuoso. Habrá un endurecimiento de las sanciones. Xàbia es un municipio abierto y hospitalario, pero ser hospitalarios no significa permitirlo todo"

-El Arenal también concentra buena parte de la actividad durante el verano. ¿Tiene pensado algo para este entorno?

El Arenal tendrá el próximo verano más iluminación y un sistema de seguridad especial. Queremos que el Arenal siga siendo uno de los grandes espacios de encuentro de Xàbia, pero queremos hacerlo garantizando también la seguridad de vecinos, visitantes y comerciantes.

Estamos trabajando para mejorar la iluminación y reforzar los sistemas de seguridad, especialmente en los momentos y zonas en los que existe una mayor concentración de personas. Queremos anticiparnos a los problemas y no actuar únicamente cuando estos ya se han producido.

-Ahora miremos al mar. ¿Cómo hay que actuar sobre la actividad náutica? ¿No considera también un exceso el fondeo en las calas?

Sí. Voy a exigir al Gobierno un control de barcos y sus alquileres, no puede haber un fallecido por año en las calas. Esta es una cuestión que me preocupa especialmente. No podemos normalizar que cada verano tengamos accidentes graves o fallecimientos relacionados con la navegación y la concentración de embarcaciones en nuestras calas.

El mar es competencia del Estado y, por tanto, corresponde al Gobierno garantizar que exista un control efectivo sobre las embarcaciones, los alquileres y las condiciones en las que se desarrolla esta actividad.

Desde el Ayuntamiento ya estamos haciendo nuestra parte e invirtiendo mucho dinero y esfuerzo en balizamientos, fondeos y medidas de seguridad. Pero hay competencias que no son municipales y que deben ejercerse. No podemos asumir nosotros solos una responsabilidad que corresponde también a otras administraciones.

-Los incendios forestales son otra de sus grandes preocupaciones durante el verano. Parece que salvamos el verano sin ningún gran incendio. Supongo que respira con alivio.

Hemos invertido tiempo y dinero en la prevención y extinción de incendios, gracias a ello estamos teniendo de momento un verano sin ningún incendio relevante. Para nosotros la prevención es fundamental. En un municipio como Xàbia, con una importante superficie urbanoforestal y zonas de gran valor ambiental, no podemos esperar a que se produzca un incendio para reaccionar.

Hemos reforzado los medios (Protección Civil, bomberos voluntarios, bomberos de Balcon al Mar, equipos municipales de limpieza forestal, cabras limpiadoras, depositos de agua…), la coordinación y las actuaciones preventivas, y hemos trabajado conjuntamente con los diferentes cuerpos y administraciones implicadas.

Que hasta ahora hayamos tenido un verano sin incendios relevantes es una buena noticia, pero no significa que podamos relajarnos.

-Hace unos días el ministerio publicaba que Xàbia obtendría una subvención de 1,875 millones de euros para modernizar y digitalizar el municipio. ¿Qué supone para usted este logro?

Es una gran satisfacción leer dicha publicación, porque detrás de estos 1,875 millones de euros hay mucho trabajo, una estrategia y un proyecto ambicioso. Es la primera vez que Xàbia ingresará una financiación de estas características y hemos logrado situarnos junto a los cinco municipios de la Comunitat Valenciana seleccionados. Esta inversión nos permitirá modernizar el municipio, mejorar el control, la prevención y la seguridad y disponer de mejores herramientas para anticiparnos a las necesidades de nuestros vecinos.

-¿Es partidaria de implantar una tasa turística para hacer frente a esta situación como solicitan otros partidos?

La tasa turística no es la solución. En Xàbia las viviendas turísticas ya están gravadas con una tasa de basuras especial, por la que pagan una cantidad superior a la de otros usos. Hay que respetar la capacidad de carga de un lugar, un ecosistema, cuando no cabemos más, no cabemos, pagar más no es la solución.

No podemos pensar que todos los problemas derivados de la masificación se solucionan cobrando más. Si un espacio natural tiene una capacidad determinada y la superamos, pagar una cantidad adicional no hace que ese espacio tenga más capacidad.

Tenemos que hablar de capacidad de carga, de ordenación, de regulación y de sostenibilidad. Si una cala puede asumir a 500 personas y pretendemos meter a 1.500 porque esas personas pagan una tasa, la cala sigue teniendo el mismo espacio, los mismos accesos y el mismo ecosistema.

La solución pasa por gestionar mejor los flujos turísticos, proteger nuestros espacios naturales y garantizar que el turismo sea compatible con la calidad de vida de los vecinos. Xàbia no quiere dejar de ser turística; quiere seguir siendo turística sin dejar de ser Xàbia.

-Alguna reflexión final, un mensaje que quiera trasladar.

Creo que ha sido una entrevista completa y que toda esta información que le he dado no va a quedar solo aquí, en un entrevista, en cuanto finalice el verano, haremos balance y presentaré una propuesta estratégica donde esten recogidas todas estas reflesiones y las medidas a adoptar.

También quiero trasladar una reflexión que considero fundamental para municipios turísticos y costeros como Xàbia. Necesitamos que el Gobierno de la Nación entienda que nuestra realidad poblacional cambia radicalmente durante determinadas épocas del año. Pasamos de una población de alrededor de 30.000 habitantes a soportar puntualmente una presión que puede superar las 100.000 personas, y eso exige unos servicios de seguridad, limpieza, higiene, mantenimiento y emergencias acordes con esa realidad.

Voy a reclamar al Gobierno una autorización especial y más ágil para utilizar el remanente para reforzar la seguridad y los servicios que necesitamos al multiplicarse la población en verano"

Por eso voy a reclamar al Gobierno una autorización especial y más ágil para que los municipios costeros podamos afrontar de forma temporal estas necesidades. Xàbia tiene ahorros y recursos en tesorería, y lo que pedimos es poder utilizar puntualmente parte de ese remanente para reforzar servicios esenciales mediante contrataciones temporales cuando sean necesarias: policía, emergencias, limpieza viaria, jardinería, mantenimiento y otros servicios básicos. Necesitamos que se nos autorice ese gasto puntual y que exista agilidad tanto para las contrataciones temporales como para el uso de esos recursos, porque no tiene sentido que un municipio tenga capacidad económica y, al mismo tiempo, no pueda reforzar sus servicios cuando la población se multiplica durante el verano. Creo que esta es una reivindicación que debemos trasladar al Estado y que debe abordarse con una visión específica para los municipios turísticos y costeros.