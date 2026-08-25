Otro terrible accidente en la AP-7 en Ondara: una chica de Luxemburgo resulta herida de gravedad en una colisión frontal de dos coches

La Marina Alta ha vivido esta madrugada otro gravísimo accidente de tráfico. Ha ocurrido en la salida de la AP-7 en Ondara. En un coche que iba a coger la dirección a València viajaba una familia de Luxemburgo que acababa de terminar sus vacaciones y regresaba a su país. El otro lo conducía un vecino de Pedreguer. Este segundo vehículo habría invadido, según las primeras informaciones, el carril contrario y provocado el accidente. Los dos coches han chocado frontalmente. Ha sido una colisión brutal. Los vehículos han dado varias vueltas de campana.

Una chica luxemburguesa ha resultado herida de extrema gravedad. Podría haber perdido una pierna. En seguida han llegado patrullas de la Guardia Civil, de la Policía Local, los servicios sanitarios y los bomberos, que han excarcelado a los ocupantes que habían quedado atrapados en los vehículos. Las ambulancias del SAMU y del SVB han estabilizado a los heridos y los han trasladado de urgencia al hospital de Dénia. Mientras, la Guardia Civil está investigando el accidente.

Evacuada en helicóptero a València

El aviso se ha recibido a las 06.55 horas por un accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura de la salida de Ondara donde, según informan fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, dos turismos han colisionado y ambos han dado varias vueltas de campana. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones del parque de Dénia, que han trabajado intensamente en las labores de excarcelación de las víctimas, especialmente de la joven de 21 años, atrapada en el interior del vehículo.

Estado en el que ha quedado uno de los vehículos implicados en el siniestro. / A.P.

Como consecuencia del siniestro, el conductor vecino de Pedreguer ha resultado herido leve, mientras que el padre y la hija, ciudadanos de Luxemburgo, han sufrido heridas de gravedad. Los tres han sido evacuados al Hospital de Dénia, aunque la joven ha tenido que ser trasladada posteriormente en helicóptero a un hospital de València debido a la gravedad de sus lesiones. En el operativo han intervenido un vehículo de jefatura (UMJ), un vehículo de rescate y salvamento y una autobomba urbana pesada (BUP). La actuación de los bomberos ha finalizado a las 09.03 horas.

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