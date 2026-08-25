Xàbia tiene una gran pista de atletismo junto al mar... y no lo sabe
A las 8 de la mañana, el carril peatonal del Primer Muntanyar es un ir y venir continuo de corredores y paseantes
A los turistas les chifla este circuito improvisado de "running"
Y no lo sabe. Bueno, sí que lo sabe, pero un pueblo tan acostumbrado a flagelarse por su falta de instalaciones deportivas (es una carencia de altura, sí) no termina de dar importancia a aquello que para quienes vienen de fuera es una bendición absoluta, un regalo, un circuito de "running" junto al mar y en el que de buena mañana correr y pasear es un lujazo.
8 de la mañana. El carril peatonal del Primer Muntanyar es un ir y venir continuo de corredores y paseantes. Se cruzan los vecinos madrugadores y los turistas que no quieren perder la forma y que aprovechan su estancia en Xàbia para dar zancadas por una pista extraordinaria. València es, sí, "la ciudad del running". Xàbia también podría aprovechar esta recta junto al mar para dar vuelo al deporte más popular e informal. El paisaje insufla ánimos. Da gusto correr de buena mañana. Ahora, en verano, correr al caer el sol es más complicado. Este paseo está repleto también de turistas que caminan del puerto al Arenal y del Arenal al puerto. El turismo de ida y vuelta (los visitantes siempre vuelven a Xàbia) está enamorado de este tramo peatonal.
El ayuntamiento tiene la asignatura pendiente de instalar una separación clara entre la vía peatonal y el carril que se mantiene abierto al tráfico. Ahora, en verano, hay conductores acelerados. Aquí no se puede pisar el acelerador (límite de 30 horas y preferencia para las bicicletas).
Y también está sobre la mesa peatonalizar totalmente esta carretera, liberarla de coches y reconquistarla paso a paso.
Correr, pasear y hacer yoga
Correr y pasear. Sale el sol y este carril peatonal del Primer Muntanyar es un hormiguear de vecinos y turistas que se dan los "buenos días". Hay un turismo que madruga. Y no todo es echar a correr y romper a sudar. También hay grupos de mañaneros que se desperezan haciendo yoga o taichí.
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