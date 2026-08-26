La Cova del Comte de Pedreguer, en el foco de la investigación internacional de la prehistoria
Los arqueólogos que han excavado en el yacimiento paleolítico participan en un congreso internacional que ha contado con expertos de Canadá, Italia, EE UU, Rusia, Bielorrusia o Turquía
La Cova del Comte ha abierto una ventana a la primera tradición artística del paleolítico; sus grabados y pinturas se remontan a hace casi 30.000 años
La Cova del Comte de Pedreguer está en el foco de la investigación internacional de la prehistoria. El gran especialista en arte paleolítico Georges Sauvet ya visitó en la primavera de 2017 el yacimiento del Barranc de la Parra y calificó de "excepcionales" los grabados y pinturas (hay más de un centenar de motivos entre espirales y representaciones zoomórficas; sobresalen los magníficos caballos). Ese fue el aldabonazo. La Cova del Comte ha abierto una ventana al poco conocido arte del paleolítico superior (periodo gravetiense) en el Mediterráneo. Lo excepcional del yacimiento es que permite datar con precisión las manifestaciones artísticas. La estratigrafía, los hallazgos de industria lítica y las pinturas y grabados arrojan una cronología clara: los primeros pobladores de esta cueva dejaron su impronta artística hace entre 29.350 y 27.860 años. Los estudios de carbono 14 han ofrecido cronologías muy exactas.
Los hallazgos e investigaciones en la Cova del Comte son de relevancia internacional. De ahí que sus arqueólogos hayan participado hace unos días en un nuevo congreso internacional. Lo organizó el Forum Gallicum Research Laboratory y participaron expertos de Laramie (EE UU), Imperia (Italia), San Petersburgo, Veliky Novgorod y Moscú (Rusia), Minsk (Bielorrusia), Manisa (Turquía) o Toronto (Canadá). El congreso fue en formato online, lo que facilitó que estos especialistas de todo el mundo se conectaran y compartieran sus investigaciones.
Los arqueólogos Ferran Lloret y Joaquim Bolufer (el equipo de la Cova del Comte también lo integran Josep Casabó, Pasqual Costa, Joan de Déu Boronat, Marco Aurelio Esquembre y Enric Martínez) detallaron los descubrimientos realizados desde 2011 en este yacimiento de Pedreguer.
Campo abierto a nuevas investigaciones
Las excavaciones e investigaciones las han impulsado y financiado el Ayuntamiento de Pedreguer y la Fundació Cirne. Todavía hay mucho campo para investigar: nuevas excavaciones, análisis de los pigmentos de las pinturas, documentación tridimensional del yacimiento... Esta cueva está emparentada por cronología y representaciones artísticas con las del Parpalló y les Meravelles, en Gandia, y la de les Cendres de Teulada y la Cova Foradada de Xàbia. Pedreguer está en el foco de la investigación arqueológica internacional.
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